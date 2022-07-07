Продлена работа Нижегородского кремля
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Мероприятия для детей в дни летних каникул
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 13 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
13 июля 2022 14:44  [8] Гранитный переулок в Нижнем Новгороде перекроют для движения транспорта до 17 августа
13 июля 2022 14:21  [53] Перевозский музейно-выставочный центр капитально отремонтируют в 2022 году
13 июля 2022 13:57  [90] Проект инженерной школы начали реализовывать в ННГУ
13 июля 2022 13:50  [78] Горячая линия по вопросам работы нижегородского Навигатора допобразования пройдёт 14 июля
13 июля 2022 13:42  [86] Порядка 20 млн рублей выделено на подготовку школ и детсадов Сормова к новому учебному году
13 июля 2022 13:07  [143] Семь школ и десять детских садов Нижегородского района отремонтируют к новому учебному году
13 июля 2022 12:30  [118] Владимир Афанасьев: "Карта болельщика" очень важна для безопасности проведения матчей
13 июля 2022 12:10  [155] Документацию на ремонт Борского моста планируется разработать к концу 2022 года
13 июля 2022 12:01  [129] Автопробег "Малоэтажная Россия" представителей строительной отрасли пройдет через Нижний Новгород
13 июля 2022 11:56  [119] Нижегородский филиал "Т Плюс" реконструирует магистральные теплосети в Кстово
Общество

Порядка 20 млн рублей выделено на подготовку школ и детсадов Сормова к новому учебному году

13 июля 2022 13:42  [86] Общество

Порядка 20 млн рублей выделено на подготовку школ и детсадов Сормова к новому учебному году, сообщили в администрации района.

Средства выделены из бюджета Нижнего Новгорода для подготовки образовательных учреждений к предстоящему учебному году, пояснил замглавы администрации Советского района по соцвопросам Алексей Камраков, отметив при этом, что средства будут направлены на безопасность не только школ и детских садов, но и
учреждений дополнительного образования.

Так в школах Сормовского района обновят пищеблоки, вентиляцию, отремонтирую входные группы, ограждения, а также заменят оконные рамы и коммуникации.

Стоит отметить, что в целях обеспечения безопасности в школах установят дополнительные электронные замки и камеры видеонаблюдения.

В августе же состоится приемка образовательных учреждений.

Напомним, 45 детсадов в Сормовском районе Нижнего Новгороду будет закрыта на ремонт. "Дети будут перераспределены в ближайшие дошкольные учреждения», - заявил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, после инспекционного объезда дошкольных образовательных учреждений района.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Детсады Ремонтные работы Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph