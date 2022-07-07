Порядка 20 млн рублей выделено на подготовку школ и детсадов Сормова к новому учебному году Общество

Порядка 20 млн рублей выделено на подготовку школ и детсадов Сормова к новому учебному году, сообщили в администрации района.

Средства выделены из бюджета Нижнего Новгорода для подготовки образовательных учреждений к предстоящему учебному году, пояснил замглавы администрации Советского района по соцвопросам Алексей Камраков, отметив при этом, что средства будут направлены на безопасность не только школ и детских садов, но и

учреждений дополнительного образования.

Так в школах Сормовского района обновят пищеблоки, вентиляцию, отремонтирую входные группы, ограждения, а также заменят оконные рамы и коммуникации.

Стоит отметить, что в целях обеспечения безопасности в школах установят дополнительные электронные замки и камеры видеонаблюдения.

В августе же состоится приемка образовательных учреждений.

Напомним, 45 детсадов в Сормовском районе Нижнего Новгороду будет закрыта на ремонт. "Дети будут перераспределены в ближайшие дошкольные учреждения», - заявил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, после инспекционного объезда дошкольных образовательных учреждений района.