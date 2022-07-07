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Общество

Нижегородская область вошла в состав рабочей группы по созданию маркетинговой концепции трассы М-12

13 июля 2022 16:08  [27] Общество

Рабочая группа для развития туристического потенциала регионов вдоль скоростной федеральной дороги М-12 создана на базе Госкомпании "Автодор". В неё вошли профильные структуры из 15 регионов и представители крупного бизнеса - в том числе, из Нижегородской области.

Как рассказали в пресс-службе "Автодора", рабочая группа будет прорабатывать задачи увеличения потока автомобильных туристов и развитие инфраструктуры для внутреннего туризма в России - в том числе, придорожной.

Кроме регионов, через которые непосредственно пройдёт М-12 (Москва, Владимирская область, Нижегородская область, Чувашская Республика, Республика Татарстан), к работе подключились и регионы "в зоне тяготения". На них, по прогнозам аналитиков, запуск движения по М-12 также окажет значительный социально-экономический эффект. К таким регионам относятся: Республика Мордовия, Ивановская область, Саратовская область, Свердловская область, Астраханская область, Республика Башкортостан.

В Госкомпании отметили, что в работе регулярных заседаний рабочей группы планируется участие представителей таких компаний как Яндекс, ВЭБ.РФ, МТС.

В планах рабочей группы – выработка законодательных инициатив для комплексного развития инфраструктурных условий, которые сделают путешествия по М-12 комфортными, познавательными и насыщенными.

Все эти инициативы будут направляться для рассмотрения в профильные федеральные органы исполнительной власти.

Кроме этого, предполагается сформировать общую маркетинговую концепцию для трассы М-12.

Создание рабочей группы на базе Государственной компании – флагманский проект, который в будущем имеет потенциал стать эффективным ресурсом по комплексному развитию территорий, а также площадкой по совершенствованию и развитию внутреннего туризма в России.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

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Теги:
Автодор М-12 Туризм
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