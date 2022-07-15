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Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" уведомил должников за отопление и горячую воду о судебных решениях

18 июля 2022 11:06  [2] Общество

НИА "Нижний Новгород"

"ЭнергосбыТ Плюс" уведомил более трех тысяч жителей Дзержинска и Кстова, имеющих долги за тепло и горячую воду, о вынесенных судебных решениях.

Документы будут переданы для принудительного взыскания задолженности в кредитные организации, а также в службу судебных приставов (ССП). Общая сумма долга клиентов, получивших такие письма, превысила 300 млн рублей.

"В рамках информационной кампании “Внимание! Должник!”, которую мы проводим регулярно, напоминаем нашим клиентам о необходимости выплатить долги до момента подачи документов в суд. Рекомендуем и в дальнейшем своевременно оплачивать отопление и горячую воду и предлагаем совместно найти способы погашения задолженности. После вынесения судебного решения должникам придется заплатить гораздо больше: помимо самой суммы долга они будут обязаны оплатить госпошлину и исполнительский сбор ССП", - подчеркнула руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью филиала Наталья Шишкина.

В июне из-за неисполнения решения суда служба судебных приставов применила меры принудительного исполнения к двум злостным неплательщикам за тепло и горячую воду в Дзержинске. На основании составленного акта описи был наложен на легковые автомобили Renault и Lada Granta. Машины были отправлены на штрафстоянку. Общая сумма задолженности за отопление и горячую воду этих двух жителей превысила 400 тыс. рублей.

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Теги:
ЖКХ
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