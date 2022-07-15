Банк "Открытие": 22 июля Банк России может снова снизить ключевую ставку на 0,5-1 п.п Бизнес

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие".

На предстоящем заседании Банка России ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки, оно может составить от 0,5 до 1 п.п. Дальнейшее снижение фактической годовой и ожидаемой инфляции, укрепление рубля, а также сохраняющееся негативное влияние высокого уровня ставок на потребительскую активность говорит в пользу снижения ключевой ставки, которое может оказаться и более значительным. Однако с учетом произошедшего с 1 июля увеличения соцвыплат, с высокой вероятностью Банк России примет решение в рамках рыночных ожиданий.

На неделе со 2 по 8 июля цены в России вновь возобновили снижение на 0,03% после роста на 0,23% неделей ранее, целиком вызванного индексацией тарифов. Годовая инфляция замедлилась до 15,5%. Наблюдаемая динамика пока не является индикатором устойчивой дефляционной тенденции: основной вклад в снижение цен продолжают вносить фрукты и овощи (-0,1 п.п.). При этом сопоставление различных цен на продовольственные товары указывает, что их коррекция на большинство плодоовощных товаров может быть близка к завершению, за исключением, пожалуй, картофеля. Но его влияние с учетом веса в Индексе потребительских цен (менее 0,43%) невелико. По этим причинам динамика снижения годового индекса цен в скором времени должна затормозиться.

Инфляционные ожидания возобновили характерную «пилообразную» динамику, снизившись в июле по сравнению с маем с 11,5% до 10,8%, в июне наблюдался отскок до 12,4%. Инфляционные ожидания опустились до значений вблизи максимальных уровней конца 2021 г. – начала 2022 г. Тогда ожидания населения колебались на уровне 9,6-11,5%, а ключевая ставка сначала была увеличена до 7,5%, а впоследствии до 9,5%.

По предварительным данным, негативное влияние высокого уровня ставок на потребительскую активность в июне-июле сохранилось. Банки только за июнь абсорбировали в виде сокращения портфеля кредитов и роста депозитов активы в эквиваленте около 0,3% годового потребления домохозяйств.

Так, с поправкой на сезонность и валютную переоценку, сальдо по операциям банковского сектора с населением – сальдо прироста кредитного портфеля, кроме ипотеки, за вычетом прироста депозитов – в июне могло уменьшиться до значений -200…-250 млрд руб. Это заметно меньше по сравнению с -0,5 трлн руб. в мае и -0,9 трлн руб. в апреле. Однако в условиях сокращения внешнего спроса стимулирование внутреннего спроса требует дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Динамика инфляции и воздействия ставок на спрос благоволит снижению уровня ключевой ставки, которое – теоретически – может оказаться и более значительным, чем прогнозируемые 0,5-1 п.п. Однако, с учетом произошедшего с 1 июля заметного увеличения различных социальных выплат, включая пенсии, пособия семьям с детьми и другие, с высокой вероятностью Банк России примет решение в рамках рыночных ожиданий – они допускают снижение ключевой ставки с 9,5% до 8,5% на горизонте трех месяцев.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").