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Общество

Программа по капремонту школ реализуется в Нижегородской области полностью и в срок

22 июля 2022 15:51  [114] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Вся программа по капремонту школ в стране реализуется полностью и в срок, несмотря на вводимые санкции. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Никаких сбоев нет, и те сроки, которые поставил президент, будут выполнены несмотря ни на какие санкции. Капремонт в течение 5 лет пройдет в 7300 зданиях. В этом и следующем годах в программу войдет не менее 3 тысяч школ. В основном участвуют сельские и поселковые школы, которые давно не ремонтировались. Каждая школа дополнительно получает порядка 6,5 млн рублей на закупку оборудования. Учителя могут рекомендовать оборудование, необходимое для кабинетов физики, химии, биологии. Будет проходить повышение квалификации учителей, повышаться качество образования. И мы создаем равные условия для всех школьников для его получения – независимо от их места жительства", - подчеркнул министр.

В свою очередь, координатор направления народной программы "Единой России" "Современное образование и передовая наука", председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что новые возможности в результате реализации проекта по капремонту школ появятся и в сфере дополнительного образования.

"Сейчас стоит задача, чтобы в каждой школе появились театральные студии. Чтобы были спортивные секции. Обсуждение, которое мы запускаем в рамках спецпроекта, поможет определить, что нового нужно для конкретной школы. И каждый человек сможет напомнить о своей школе, если она ещё не стала участником капремонта", - сказала Ольга Казакова.

Координатор партпроекта "Новая школа", первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова рассказала, что акцент при проведении капремонта школ сделан на вовлеченность детей, родителей, педагогов и депутатов от партии в реализацию программы.

"На федеральном уровне вместе с Общественной палатой "Единая Россия" создала штаб по общественному контролю за ходом программы. В него входят и крупные строительные компании, которые заинтересованы сделать так, чтобы дальше "Единая Россия" смогла выходить в адрес Минпросвещения и президента с новыми инициативами. И чтобы главным получателем бюджетных средств в виде хорошо отремонтированных школ, которые фактически становятся социокультурными центрами, стали наши дети", - подчеркнула Алена Аршинова.

Секретарь НРО "Единой России", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в регионе действует своя программа капитального ремонта школ и детских садов, а реализация федеральной программы позволила значительно увеличить объем работ.

"Когда я начинал работать в Нижегородской области, то в ходе любой поездки в районы обращал внимание на состояние образовательных учреждений. Много обращений поступало от жителей, но системного подхода не было. В связи с этим я тогда принял решение о запуске региональной программы. Она стала крайне востребованной. Очень правильно, что Президент России принял решение о реализации подобной федеральной инициативы. В перечне на этот год у нас 10 объектов по федеральной программе – 3 в областном центре и 7 в районах. Речь именно о комплексном капитальном ремонте. Для контроля создан координационный штаб, в который вошли представители надзорных ведомств, родительского сообщества. За каждым объектом закреплены депутаты. Совместно они будут контролировать все этапы работ", - отметил Глеб Никитин.

Он добавил, что в рамках региональной программы комплексный капремонт планируется выполнить в 4 школах, по отдельным видам работ – в 87 школах и 65 детских садах.

Сегодня был дан старт специальному информационному проекту "Капитальный ремонт школ". На интерактивной карте проекта http://novayashkola.tilda.ws/ можно просмотреть новости, фото- и видеорепортажи по школам, участвующим в проекте.

На вкладке "Моя идеальная школа" дети могут представить свое видение школы, в которой хотели бы учиться. На вкладке "Родительский контроль" будут размещаться комментарии родителей, учеников и общественников, которые контролируют ход капремонта и участвуют в приемке объектов. В рамках проекта будут публиковаться не только новости о программе, но и мнения экспертов. А все желающие смогут оставить обращение о ходе капремонта через форму обратной связи.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил на Съезде "Единой России". Ее реализацию закрепили в народной программе партии. "Единая Россия" передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,2 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приемки - проконтролируют штабы, которые "Единая Россия" и Минпросвещения сформировали в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты всех уровней от партии и сенаторы. "Единая Россия" обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год - 66,5 млрд рублей, на 2023 – чуть более 25 млрд рублей.

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Теги:
Единая Россия капремонт Школы
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