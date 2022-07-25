Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 27 июля 2022 года
Рециркулятор
Популярные комментарии за год
20 декабря 2021 19:16  [5805] Евгений Люлин: "Благодаря совместной работе правительства и парламента область занимает лидирующие позиции по ряду показателей"
20 декабря 2021 19:01  [4795] Юрий Шалабаев: "Нижний Новгород никогда не видел таких объемов работ по благоустройству"
08 февраля 2022 18:52  [4042] Глеб Никитин: "К 2024 году понятие "обманутый дольщик" уйдёт в прошлое"
20 декабря 2021 18:57  [3628] Глеб Никитин: "Нижегородская область в 2021 году направила почти миллиард рублей на поддержку медработников"
06 августа 2021 18:55  [3109] "Очевидно желание БДИПЧ ОБСЕ сформировать негативное отношение к избирательным процессам в России", - Андрей Лапшин
07 апреля 2022 15:33  [2866] Михаил Мишустин: "На строительство IT-кампуса в Нижнем Новгороде уже предусмотрено финансирование"
31 августа 2021 12:52  [2671] "Бюджетное законодательство совершенствовалось в тесном взаимодействии депутатов ЗС НО и минфина", - Ольга Сулима
27 августа 2021 08:40  [2458] "Нижегородская область - один из лидеров по подготовке IT-специалистов", - Михаил Мишустин
02 апреля 2022 11:53  [2382] Карим Ибрагимов: "Большинство людей, с которыми я общался лично, готовы к преодолению сложностей"
19 октября 2021 21:06  [2333] "Реализация транспортной стратегии РФ имеет огромное значение для Нижегородской области", - Глеб Никитин
Последние новости рубрики Политика
27 июля 2022 14:07  [89] Олег Лавричев: "Создание департамента развития туризма и внешних связей считаю логичным и обоснованным"
27 июля 2022 13:59  [153] Александр Симагин возглавит департамент развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода
27 июля 2022 10:46  [248] Андрей Дранишников досрочно сложил полномочия депутата Думы Нижнего Новгорода
26 июля 2022 18:40  [308] Олег Лавричев принял участие в заседании Ассоциации представительных органов Нижегородской области
26 июля 2022 16:58  [251] Депутат Госдумы от "Единой России" Артем Кавинов проверил реализацию партийных проектов в Варнавинском районе
26 июля 2022 16:39  [240] Евгений Люлин: "Успешный опыт развития АПК в Дальнеконстантиновском районе необходимо тиражировать в Нижегородской области"
26 июля 2022 14:31  [337] Глеб Никитин прокомментировал свое попадание в санкционный список Великобритании
26 июля 2022 13:50  [280] Глеб Никитин попал в санкционный список Великобритании
26 июля 2022 12:08  [374] Глава Арзамаса Александр Щелоков вошел в состав правительственной комиссии по развитию регионов РФ
26 июля 2022 10:42  [211] Игорь Комаров: "Важно развивать и поддерживать заплывы X-Waters Volga в регионах ПФО"
Политика

Олег Лавричев: "Создание департамента развития туризма и внешних связей считаю логичным и обоснованным"

27 июля 2022 14:07  [89] Политика
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты городской Думы на заседании 27 июля одобрили внесение изменений в структуру администрации Нижнего Новгорода, согласно которым в структуре мэрии создается новый отраслевой орган – департамент развития туризма и внешних связей.

По мнению председателя городской Думы Олега Лавричева, создание департамента вполне логично и обоснованно.

"Развитие туризма и внешних связей после празднования 800-летия города – одна из актуальнейших задач нашей системной работы. С начала текущего года туристический поток увеличился на 20%.

Это стало возможным благодаря усилиям региональной и муниципальной власти, предпринятым для того, чтобы наш город приобрел новый, современный облик.

Желающих увидеть новое лицо города, поучаствовать в различных массовых и культурных мероприятиях стало гораздо больше, поэтому создание нового департамента считаю логичным и обоснованным", - сказал Олег Лавричев.

Напомним, что новый департамент возглавит Александр Симагин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Гордума Олег Лавричев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph