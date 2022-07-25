Олег Лавричев: "Создание департамента развития туризма и внешних связей считаю логичным и обоснованным" Политика

Олег Лавричев Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты городской Думы на заседании 27 июля одобрили внесение изменений в структуру администрации Нижнего Новгорода, согласно которым в структуре мэрии создается новый отраслевой орган – департамент развития туризма и внешних связей.

По мнению председателя городской Думы Олега Лавричева, создание департамента вполне логично и обоснованно.

"Развитие туризма и внешних связей после празднования 800-летия города – одна из актуальнейших задач нашей системной работы. С начала текущего года туристический поток увеличился на 20%.

Это стало возможным благодаря усилиям региональной и муниципальной власти, предпринятым для того, чтобы наш город приобрел новый, современный облик.

Желающих увидеть новое лицо города, поучаствовать в различных массовых и культурных мероприятиях стало гораздо больше, поэтому создание нового департамента считаю логичным и обоснованным", - сказал Олег Лавричев.

Напомним, что новый департамент возглавит Александр Симагин.