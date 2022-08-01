Нижегородские аграрии станут использовать практический опыт коллег из Пензы

Фото пресс-служба ЗСНО
НИА "Нижний Новгород"
Делегация от Нижегородской области с участием заместителя председателя ЗСНО Дениса Бакиева и председателя комитета по АПК регионального парламента Игоря Тюрина посетила с рабочим визитом Пензенскую область. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания.
Согласно информации, нижегородцы посетили ряд предприятий АПК в Пензенской области, в том числе, завод по убою и переработке индейки группы компаний "Дамате" в селе Овчарное Нижнеломовского района.
В цехах завода задействовано высокотехнологичное оборудование, установлена 51 производственная линия, на которых одновременно выпускается широкий ассортимент продукции, что значительно сокращает время формирования заказов. Здесь производится широкий ассортимент продукции из 100%-го мяса индейки с высоким содержанием белка и низким содержанием жира.
"Уровень автоматизации проектов фантастический, все технологически прописано и отцифровано. На высоком уровне забота о сотрудниках – у предприятия два своих общежития и жилой комплекс на сорок семей", - поделился впечатлениями Игорь Тюрин.
Он также рассказал, что с руководителями предприятий Пензенской области достигнуто соглашение о сотрудничестве. Планируется, что нижегородские аграрии приедут в Пензенскую область для получения знаний и обогащения опытом.
Ранее сообщалось, что почти 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК в Нижегородской области в 2022 году.
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