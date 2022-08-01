Активисты передали более 700 кг корма, медикаменты и игрушки для бездомных животных Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Региональный волонтерский центр "Единой России" передал очередную партию благотворительной помощи для животных в нижегородский приют "Сострадание НН".

В акции "Лучший друг" приняли участие депутаты, активисты "Единой России" и совета сторонников партии, общественных организаций региона. Они собрали более 700 кг готового корма, крупы – рис, гречку и геркулес, больше 100 единиц медикаментов, санитарные средства, аксессуары и игрушки для бездомных животных.

"Мы с огромным удовольствием передаем всю собранную помощь в благотворительный фонд "Сострадание НН". С нами также приехали волонтеры из "Российского союза молодежи", которые помогли нам выгулять собак и убраться на территории приюта. Выражаю огромную благодарность всем, кто остался неравнодушен и принял участие в данной акции", - сказал активист регионального совета сторонников партии "Единая Россия" Шамиль Аляутдинов.

Сейчас на попечении в приюте находятся более 200 собак и 30 кошек. Чаще всего сюда попадают больные и раненые животные.

"Очень приятно, что "Единая Россия" не первый год оказывает нам активную помощь и поддержку. Конечно, тяжело содержать такое большое количество животных, поэтому мы ценим любую помощь, которую нам оказывают неравнодушные люди. Волонтеры, приносят еду, игрушки для животных и гуляют с питомцами. Подобная помощь очень помогает животным социализироваться, ведь к нам они попадают с разной историей. Наш приют начал свою работу с конца 2015 года и за это время мы пристроили уже более 5 тысяч животных. Ежегодно семью обретают около 700 наших подопечных", - рассказала администратор благотворительного Фонда защиты животных "Сострадание НН" Елизавета Никитина.

Благотворительная акция "Лучший друг" прошла при содействии Центра поддержки гражданских инициатив в рамках Календаря добрых дел сторонников "Единой России" и партпроекта "Защита животного мира". Она посвящена Всемирному дню бездомных животных. В рамках акции участники передают для бездомных животных корм, медикаменты, ухаживают за животными, помогают в благоустройстве приютов.