Память митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая почтили в Думе Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Торжественный вечер в честь 20-летия Фонда памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая прошел в Думе Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба думы, в мероприятии принял участие председатель Гордумы, председатель Попечительского совета Фонда памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая Олег Лавричев.

В ходе мероприятия состоялся показ фильма "20 лет с именем Владыки".

"Владыка сделал очень много для возрождения православия в Нижегородской области. После десятилетий богоборческой советской истории, когда вера не просто была забыта, а искоренялась всеми возможными способами, его пастырский крест, его служение стало настоящим подвигом. При нем число православных приходов Нижегородской епархии выросло в 10 раз, восстанавливались церкви и монастыри в самых отдаленных уголках области, с его мнением считались, его советов и наставлений искали первые лица нашего региона. Всего себя он отдавал делу, которому служил, и Фонд продолжает развивать заложенные им основы духовного воспитания и просвещения, традиции благотворительности, сохранения культурного и духовного наследия Нижнего Новгорода и области", - сказал Олег Лавричев.

За активную общественную деятельность, сохранение духовно-нравственных традиций и просветительскую деятельность по пропаганде и популяризации истории и культуры Нижегородского края коллектив Фонда памяти митрополита Николая был удостоен Благодарственного письма городской Думы Нижнего Новгорода.

Кроме того, многие из присутствующих на мероприятии нижегородцев, активно участвующие в деятельности Фонда, были награждены памятной медалью "350 лет Нижегородской епархии", Архиерейской грамотой, а также Благодарностью председателя Законодательного Собрания Нижегородской области.

