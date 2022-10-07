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Политика

Елена Лебеднова избрана главой МСУ г.о.г. Первомайск

03 ноября 2022 16:32  [108] Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Елена Лебеднова избрана главой МСУ г.о.г. Первомайск. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Согласно информации, депутаты на заседании Гордумы 3 ноября доверили Елене Лебедновой возглавить муниципалитет на 5 лет уже в пятый раз.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, за 19 лет, которые она возглавляет район, в округе произошли значительные изменения.

"Все эти годы главной задачей было развитие территории и повышение качества жизни людей. И ее удается выполнять благодаря сплочённой команде единомышленников, продуктивному взаимодействию с жителями, общему желанию видеть свой округ красивым, благоустроенным и комфортным для проживания", - сказал замгубернатора.

Директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева, которая является куратором подшефного муниципального образования, подчеркнула, что городском округе были успешно решены задачи строительства жилья, ремонты дорог, здравоохранения и много другого.

Отмечается, что благодаря участию в программе переселения граждан из аварийного жилья уже 924 семьи первомайцев получили новые квартиры, а до конца года таких семей будет уже больше тысячи.

Елена Лебеднова также рассказала, что Первомайск 4 года является лидером в области в своей группе по результатам оценки эффективности деятельности. Последние три года округ занимает первое место в своей группе в смотре-конкурсе на звание "Лучшее муниципальное образование региона в сфере благоустройства и дорожной деятельности". 

Ранее Александр Щелоков был избран главой объединенного городского округа города Арзамаса.

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