Нацпроекты — людям
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
100% трамвайных путей в Нижнем Новгороде заменят по концессии
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Популярные комментарии за год
20 декабря 2021 19:16  [5913] Евгений Люлин: "Благодаря совместной работе правительства и парламента область занимает лидирующие позиции по ряду показателей"
20 декабря 2021 19:01  [4960] Юрий Шалабаев: "Нижний Новгород никогда не видел таких объемов работ по благоустройству"
08 февраля 2022 18:52  [4263] Глеб Никитин: "К 2024 году понятие "обманутый дольщик" уйдёт в прошлое"
20 декабря 2021 18:57  [3789] Глеб Никитин: "Нижегородская область в 2021 году направила почти миллиард рублей на поддержку медработников"
07 апреля 2022 15:33  [3030] Михаил Мишустин: "На строительство IT-кампуса в Нижнем Новгороде уже предусмотрено финансирование"
27 июля 2022 14:07  [2997] Олег Лавричев: "Создание департамента развития туризма и внешних связей считаю логичным и обоснованным"
22 июня 2022 17:05  [2688] Марк Фельдман: "По итогам корректировок бюджета мы уходим далеко за 60 млрд рублей доходных и расходных составляющих"
30 июня 2022 18:20  [2564] Евгений Люлин: "По итогам 2021 года Нижегородская область заняла лидирующие позиции в ключевых рейтингах регионов"
02 апреля 2022 11:53  [2520] Карим Ибрагимов: "Большинство людей, с которыми я общался лично, готовы к преодолению сложностей"
24 марта 2022 17:20  [2501] Марк Фельдман: "Нижний Новгород впервые в истории выходит по доходам и расходам за 50 млрд рублей"
Последние новости рубрики Политика
03 декабря 2022 11:45  [56] Евгений Люлин: "Каждый солдат, отдавший жизнь за Родину, заслуживает бессмертия"
03 декабря 2022 11:34  [78] Правительства Нижегородской области и Республики Беларусь подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества на 2023 год
02 декабря 2022 19:28  [504] Эксперт-мониторинг событий с 25 ноября по 2 декабря 2022 года от АНО "Минин-центр"
02 декабря 2022 16:37  [209] Единый реестр иностранных агентов опубликовали в России
02 декабря 2022 10:36  [230] "Единая Россия" в свой День рождения поблагодарила волонтеров и благотворителей, которые участвуют в гуманитарной миссии партии
02 декабря 2022 09:15  [233] Глеб Никитин встретился с делегацией из Республики Беларусь
01 декабря 2022 18:17  [720] Первое заседание Общественной палаты III созыва прошло в Нижнем Новгороде
01 декабря 2022 17:39  [747] Пять кандидатов прошли в следующий этап конкурса на пост главы Нижегородского района
01 декабря 2022 12:36  [293] НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию председателя комитета по экологии ЗС НО Владислава Атмахова
01 декабря 2022 09:14  [285] Глеб Никитин обсудил с гендиректором ПАО "Россети Центр" Игорем Маковским итоги ликвидации последствий ледяного дождя
Политика

Евгений Люлин: "Каждый солдат, отдавший жизнь за Родину, заслуживает бессмертия"

03 декабря 2022 11:45  [56] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил обращение в связи с Днем Неизвестного Солдата. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Уважаемые нижегородцы! 3-го декабря отмечается День Неизвестного Солдата – памятная дата, установленная в честь исторического события – перезахоронения 3 декабря 1966 года праха неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены в Москве.

Восемь десятилетий отделяют нас от Великой Отечественной войны. Многие тысячи солдат остались на полях сражений, тысячи пропали без вести, но каждый из них покрыл себя неувядаемой славой, отдав жизнь за Родину, ради будущих поколений, ради нашей с вами счастливой мирной жизни!

Сегодня наши современники сражаются за интересы Отчизны, участвуя в специальной военной операции. Тысячи добровольцев и мобилизованных защищают российские регионы – ДНР и ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Каждый солдат, отдавший жизнь за Родину, заслуживает бессмертия. Вечная память павшим! Вечная слава героям Отечества!", - говорится в тексте обращения.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph