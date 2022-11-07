Евгений Люлин: "Каждый солдат, отдавший жизнь за Родину, заслуживает бессмертия" Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил обращение в связи с Днем Неизвестного Солдата. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Уважаемые нижегородцы! 3-го декабря отмечается День Неизвестного Солдата – памятная дата, установленная в честь исторического события – перезахоронения 3 декабря 1966 года праха неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены в Москве.

Восемь десятилетий отделяют нас от Великой Отечественной войны. Многие тысячи солдат остались на полях сражений, тысячи пропали без вести, но каждый из них покрыл себя неувядаемой славой, отдав жизнь за Родину, ради будущих поколений, ради нашей с вами счастливой мирной жизни!

Сегодня наши современники сражаются за интересы Отчизны, участвуя в специальной военной операции. Тысячи добровольцев и мобилизованных защищают российские регионы – ДНР и ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Каждый солдат, отдавший жизнь за Родину, заслуживает бессмертия. Вечная память павшим! Вечная слава героям Отечества!", - говорится в тексте обращения.