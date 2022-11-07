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Общество

Новый мост через реку Санахту сдан в эксплуатацию в Чкаловском районе

08 декабря 2022 11:33  [95] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Чкаловском районе Нижегородской области построен новый мост через реку Санахту на дороге Яковлево - Сицкое. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Старый мост закрыли ещё в 2019 году из-за аварийного состояния. В начале 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о строительстве новой переправы.

"Жители обращались с этим вопросом. При этом в деревне Яковлево действует молочно-товарная ферма, для стабильной работы которой обязательно нужен был мост. Принял тогда решение о строительстве новой переправы. И благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" всё удалось сделать в срок. Дорогой будут пользоваться жители, в то же время сельскохозяйственное предприятие сможет развиваться", - отметил Глеб Никитин.

Контракт на выполнение работ был заключён в апреле 2022 года, стоимость работ составила 83,97 млн рублей. Общая длина моста с подходами к нему составляет 335 м, а ширина проезжей части - 7 м.

Как рассказали в Главном управлении автомобильных дорог, строительные работы на переправе завершились в октябре, а в конце ноября мост был принят комиссией.

По информации областного Минтранса, в 2022 году в рамках нацпроекта БКД и по региональным проектам в план ремонта включено 26 мостов. Так, мост через Ширмакшу был реконструирован, на шести мостах уже заканчивается ремонт конструкций, а ещё на 18 обновлено дорожное покрытие.

Напомним, что почти 1,8 млрд рублей выделено на ремонт Стригинского моста в Нижнем Новгороде. Уже в 2022 году планируется начать подготовительные и демонтажные работы, а до конца 2023 года будет проводиться непосредственный ремонт. Ввести мост в эксплуатацию планируется до 30 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что несанкционированный проезд тяжеловесного транспорта массой более 30 тонн стал, по предварительным данным, причиной обрушения моста через р. Урга в Спасском районе.

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Теги:
БКД Мосты Чкаловский г.о.
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