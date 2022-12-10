Василий Суханов: "Это беспрецедентный комплекс мер по сохранению исторической памяти русского народа" Политика

"Сегодня мы как никогда понимаем важность патриотического воспитания нашей молодежи, основную роль в котором играет сохранение объективной исторической правды. В связи с этим при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина мы приняли ряд важных решений, направленных на увековечение подвига советского народа, защиту наших общенациональных ценностей от любых проявлений фашизма и поддержку прямых носителей памяти о тяжелых событиях 40-х годов прошлого века", - сказал председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

"Благодаря изменению законодательства на территории Нижегородской области уже с 1 января 2023 года будут введены новые категории граждан, специальный нагрудный знак "Дети военного времени" и соответствующие меры поддержки, которые позволят повысить их уровень социальной защищенности, а также активно привлекать ветеранов и тружеников тыла к участию в патриотических мероприятиях с нашими школьниками. Кроме того, теперь официально определен порядок использования копии Знамени Победы и занесения сведений о погибших и пропавших без вести в годы войны в Книгу Памяти Нижегородской области", - отметил депутат.

"Помимо введения денежных выплат, компенсаций и льгот для детей военного времени и периода восстановления народного хозяйства мы вместе с правительством региона и профильными ведомствами планируем начать работу над выпуском "Карты Победы". Она позволит обеспечить новым категориям граждан бесплатное посещение учреждений культуры по аналогии с "Пушкинской картой". В целом, мы можем говорить, что это беспрецедентный комплекс мер по сохранению исторической памяти русского народа, который нужно транслировать во все субъекты нашей страны на федеральном уровне в рамках единой государственной стратегии", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, 14 декабря 2022 года комитеты Законодательного собрания Нижегородской области по социальным вопросам и по бюджету на совместном заседании поддержали законопроекты, предусматривающие социальную помощь ветеранам и сохранение исторической памяти. Законопроект "О сохранении на территории Нижегородской области исторической памяти и увековечения подвига советского народа" внес в Законодательное собрание губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также депутаты поддержали законопроект "О мерах социальной поддержки инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов их семей и семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий", который позволит расширить меры поддержки тех, кто принимал участие в различных вооруженных конфликтах, и проект закона "О ветеранах труда и ветеранах труда Нижегородской области", разработанный для совершенствования механизма предоставления мер социальной поддержки граждан, имеющих звание "Ветеран труда" и "Ветеран труда Нижегородской области".