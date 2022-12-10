Валерий Юрасов: "Регсовет - хорошая возможность в кругу коллег, вместе с руководством области обсудить наиболее острые проблемы" Политика

Фото: соцсети Валерия Юрасова

Глава местного самоуправления г.о.г. Кулебаки Валерий Юрасов оценил преимущества Регионального совета Нижегородской области - нового формата работы областного правительства с муниципалитетами.

"Регсовет - относительно новый инструмент, который позволяет вывести наружу все основные проблемы. Для меня как для главы отдаленного от центра муниципалитета это очень важно, потому что раньше зачастую складывалось ощущение, будто мы остаемся один на один со своими проблемами. А Регсовет - очень хорошая возможность в кругу коллег, вместе с руководством области обсудить наши наиболее острые проблемы.

Эффективность, на мой взгляд, колоссальная! Обсуждения на стратегической сессии Регсовета проходили неформально и довольно конструктивно. Мы на самом деле решали проблемы: с чем-то соглашались, что-то отметали. Так выработалась конкретная программа того направления, за которое мы отвечаем", - рассказал Валерий Юрасов.

Напомним, главы муниципальных округов и члены правительства Нижегородской области представили проекты по развитию региона на Регсовете.

С учетом этих предложений Стратегия развития Нижегородской области будет актуализирована.