Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде Общество

Более 8 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Нижегородской области. Безопасность для участников обеспечивали 174 сотрудника ГУ МЧС по региону и 39 единиц техники. Кроме того, возле купелей дежурили 30 волонтеров НРО "Всероссийского студенческого корпуса спасателей".

Накануне купели обследовали водолазы и специалисты Роспотребнадзора, которые установили, что вода в них соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Всего в регионе было организовано 70 иорданей, семь из них – в Нижнем Новгороде.

Фото: Кира Мишина, Александр Воложанин