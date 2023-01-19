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Общество

Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде

19 января 2023 13:14  [193] Общество

Более 8 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Нижегородской области. Безопасность для участников обеспечивали 174 сотрудника ГУ МЧС по региону и 39 единиц техники. Кроме того, возле купелей дежурили 30 волонтеров НРО "Всероссийского студенческого корпуса спасателей".

Накануне купели обследовали водолазы и специалисты Роспотребнадзора, которые установили, что вода в них соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Всего в регионе было организовано 70 иорданей, семь из них – в Нижнем Новгороде.

Фото: Кира Мишина, Александр Воложанин

Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде

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Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
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