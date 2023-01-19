Воспитанники нижегородского центра "Юный автомобилист" провели сеанс связи с космонавтами с МКС Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Воспитанники нижегородского центра "Юный автомобилист" провели сеанс связи с космонавтами, находящимися на борту Международной космической станции. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, общение происходило с помощью коллективной радиостанции станции центра "Юный автомобилист". С ребятами общались космонавты Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

Как рассказал Юрий Шалабаев, самым популярным вопросом у школьников стал "Видели ли космонавты НЛО?".

Идею о проведении сеанса радиосвязи предложили учащиеся творческого объединения "Любительская радиостанция и радиоспорт" центра "Юный автомобилист". Пообщаться с космонавтами удалось благодаря специальной образовательной программе Роскомоса.

Также школьники спросили космонавтов о том, на каком языке общаются на МКС, хорошо ли видны другие планеты с борта станции, согласились бы космонавты полететь на Марс, есть ли стиральная машина на МКС, ощущается ли скорость полета для космонавта в открытом космосе и виден ли Нижний Новгород из космоса.

Организовать сеанс помогли участники регионального отделения национальной общественной организации "Союз радиолюбителей России": Мария Окунева, Александр Горев, Игорь Зубков и Лев Солдатов.

Ранее сообщалось, что количество обучающихся в центре технического творчества "Юный автомобилист" выросло в 1,5 раза после капремонта.