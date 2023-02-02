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Общество

Глава Харцызска поблагодарила команду нижегородского проекта "Мост дружбы" за помощь жителям города

03 февраля 2023 09:49  [1] Общество

Глава администрации города Харцызска Донецкой народной республики Виктория Жукова поблагодарила команду проекта "Мост дружбы" НРО "Союза пенсионеров России" и лично руководителя проекта Александра Кулигина за помощь жителям города.

На днях Александр Кулигин доставил в Харцызск гуманитарный груз, который собрали представители НРО партии "Единая Россия", регионального отделения "Союза пенсионеров России", а также благотворительного фонда "Купно за едино!".

Гуманитарный груз предназначен для местных жителей, а также для эвакуированных жителей Соледара, которые проживают в пунктах временного размещения.

Член правления НРО "Союза пенсионеров России" Александр Кулигин передал посылки главе администрации Харцызска Виктории Жуковой, которая поблагодарила нижегородцев за доставленную помощь. Отдельные слова благодарности она адресовала руководителю проекта "Мост дружбы", который уже в девятый раз лично привозит гуманитарный груз в Харцызск.

Напомним, что Нижегородская область 31 января направила очередной гуманитарный груз на Донбасс: более 15 тонн груза – одежду и предметы первой необходимости, средства гигиены и бытовую технику, медикаменты и детское питание. НРО "Союз пенсионеров России" в рамках проекта "Мост дружбы" также закупило мойки высокого давления Karcher, а для детей-беженцев из Соледара - телевизоры.

Сбор гуманитарной помощи продолжается на базе общественных приемных "Единой России", а также в Нижегородском региональном отделении "Союза пенсионеров России".

Проект "Мост дружбы" Нижегородского регионального отделение Союза пенсионеров России стал победителем спецконкурса Фонда Президентских грантов. Грант выделен для оказания помощи пенсионерам Харцызска и Иловайска ДНР.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Харцызск подписали соглашение о сотрудничестве летом 2022 года. Кроме того, пенсионеры Нижегородской области и Харцызска договорились о сотрудничестве для поддержки людей старшего поколения.

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Теги:
гуманитарная помощь Донбасс Единая Россия
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