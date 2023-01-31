Более 15 тонн гуманитарного груза отправили из Нижегородской области в Харцызск Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Нижегородская область отправила очередной гуманитарный груз на Донбасс. Машины выехали из Нижнего Новгорода в Харцызск, туда сейчас также эвакуированы жители города Соледара.

"Сейчас в нашем подшефном Харцызске в пунктах временного размещения проживает порядка 440 человек, эвакуированных из Соледара. Поэтому, имея уже опыт работы с вынужденными переселенцами и понимая, в чем люди нуждаются в первую очередь, оперативно собрали гуманитарный груз. Он будет передан в администрацию Харцызска, а там уже перераспределен и между местными, и между эвакуированными жителями. Большое спасибо традиционно нашим местным отделениям, неравнодушным нижегородцам, нашим предприятиям и благотворителям, которые никогда не остаются в стороне", - сказал руководитель регионального исполкома и волонтерского центра "Единой России" Алексей Антонов.

Помощь была собрана Нижегородским региональным отделением "Единой России" совместно с благотворительным фондом "Купно за едино!". На этот раз отправлено более 15 тонн груза – это одежда, предметы первой необходимости, средства гигиены, продукты, медикаменты, детское питание, игрушки и книги, бытовая техника. Также передали школьные рюкзаки с наполнением, чтобы дети могли оперативно включиться в процесс обучения.

Особая потребность была в одежде, поэтому благотворительный фонд "Купно за едино!" перед отправкой этого гуманитарного груза объявил дополнительный сбор вещей в рамках акции "Социальный гардероб".

"Когда мы узнали, что в наш подшефный город эвакуировали жителей Соледара, тут же откликнулись и объявили новую волну этой акции. И за неделю неравнодушные нижегородцы принесли более трех тонн одежды. Это и новые вещи, и бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии. Несколько дней мы их сортировали, обрабатывали и готовили к отгрузке. Здесь собрано все необходимое. А главное, передаем все с теплотой и любовью", - отметила координатор социальных проектов благотворительного фонда "Купно за едино!" Лилия Ланская.

Сопровождает гуманитарный груз уже в девятый раз благотворитель Александр Кулигин.

"Помощь там наша очень нужна. Когда я поехал первый раз – еще в июне прошлого года – увидел, как гуманитарную помощь разгружают в едином порыве женщины и дети. Это меня так зацепило! И сегодня, уже почти загрузив машины, узнали, что нужны телевизоры, чтобы дети могли себя отвлечь.

Оперативно купили их на средства, вырученные с благотворительного концерта, и тоже привезем в Харцызск. В рамках социального проекта "Мост дружбы" мы уже отвезли больше 700 аптечек, 300 тонометров, глюкометры и многое другое. Будем помогать столько, сколько от нас потребуется", - рассказал Александр Кулигин.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и тем, кто остался на освобожденных территориях.

Региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс и для военнослужащих, и для мирного населения. С февраля прошлого года депутаты, активисты вместе с партнерами отправили сотни тонн необходимых вещей, спецоборудования, медикаментов, продуктов.

На базе общественных приемных "Единой России" продолжается сбор гуманитарной помощи. Также в приемных открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО.