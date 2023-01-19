Телевизоры для детей-беженцев из Соледара закупил Нижегородский союз пенсионеров Общество

Нижегородское региональное отделение "Союз пенсионеров России" закупил телевизоры для детей-беженцев из Соледара, которые в настоящее время находятся в пунктах временного размещения в Харцызске. Об этом сообщил руководитель проекта "Мост дружбы", член правления НРО "Союза пенсионеров России" Александр Кулигин.

Телевизоры и мойки высокого давления Karcher приобретены в рамках проекта "Мост дружбы".

Александр Кулигин отметил, что в настоящее время находится в пути в Харцызск Донецкой народной республики, сопровождая гуманитарный груз для беженцев из Соледара. "Телевизоры были приобретены по просьбе первого заместителя главы администрации Харцызска ДНР Дмитрия Грызина, а мойки необходимы военным", - добавил руководитель проекта "Мост дружбы".

В свою очередь заместитель председателя НРО "Союза пенсионеров России" Татьяна Богданова добавила, что в настоящее время в Нижегородской области в рамках проекта "Мост дружбы" объявлен сбор средств на приобретение генераторов для соцучреждений Харцызска и Иловайска.

Ранее сообщалось, что проект "Мост дружбы" НРО "Союз пенсионеров России" стал победителем спецконкурса Фонда Президентских грантов.

Летом 2022 года Нижегородская область и Харцызск подписали соглашение о сотрудничестве летом 2022 года.

Напомним, что социальный проект "Мост дружбы" реализуется при поддержке проекта "Старшее поколение" и совета сторонников Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия". Его главная цель – помощь жителям старшего поколения и сотрудничество по различным направлениям.