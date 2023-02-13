Пропавшую 12-летнюю девочку ищут в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ПСО "Волонтёр"

Двенадцатилетняя Маша Рудич пропала в Нижнем Новгороде 24 февраля. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Волонтёр НН".

Согласно информации, вчера днём девочка ушла из дома на улице Маршала Голованова и до сих пор не вернулась.

Приметы ребёнка: рост 155 см, среднее телосложение, волосы тёмно-русые ниже плеч, глаза зелёные. Отмечается, что в носу у девочки имеется серьга.

Была одета в чёрную куртку, чёрные штаны и чёрные ботинки. При себе также имела чёрную тряпичную сумку-шопер с орнаментом.

Если у вас есть информация о местонахождении Маши, просьба обратиться на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" - 291-51-51 или инфоргу поиска: 8 (906)367-03-73 Ольга (Аврора).