Пропавшую 12-летнюю девочку ищут в Нижнем Новгороде

Фото:
Двенадцатилетняя Маша Рудич пропала в Нижнем Новгороде 24 февраля. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Волонтёр НН".
Согласно информации, вчера днём девочка ушла из дома на улице Маршала Голованова и до сих пор не вернулась.
Приметы ребёнка: рост 155 см, среднее телосложение, волосы тёмно-русые ниже плеч, глаза зелёные. Отмечается, что в носу у девочки имеется серьга.
Была одета в чёрную куртку, чёрные штаны и чёрные ботинки. При себе также имела чёрную тряпичную сумку-шопер с орнаментом.
Если у вас есть информация о местонахождении Маши, просьба обратиться на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" - 291-51-51 или инфоргу поиска: 8 (906)367-03-73 Ольга (Аврора).
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+