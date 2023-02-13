Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
НГХМ стал музеем года по версии The Art Newspaper Russia
Гастрофестиваль "Да, шеф" пройдёт в Нижнем Новгороде 5-6 августа
Нижегородские медики - о вреде вейпов и курительных жидкостей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 марта 2023 12:17  [77] Почти 3 тысячи бюджетных мест открыто в Университете Лобачевского в 2023 году
27 марта 2023 11:58  [80] Михаил Шатилов провел урок для нижегородских школьников в рамках проекта "Я – для города, город – для меня"
27 марта 2023 11:31  [99] ПАО "ГАЗ" возместил более 1,2 млн рублей ущерба за причинение вреда почвам в Нижегородской области
27 марта 2023 11:17  [124] Транспортная прокуратура начала проверку по факту возвращения самолета в аэропорт Нижнего Новгорода
27 марта 2023 11:04  [111] Праздничная иллюминация ко Дню Росгвардии появится на телебашне в Нижнем Новгороде
27 марта 2023 10:16  [134] Энергетики "Т Плюс" рассказали старшеклассникам нижегородского лицея №38 о профессии энергетика и молодежной политике компании
27 марта 2023 09:58  [141] Месячник по благоустройству в Нижнем Новгороде начнется 5 апреля
27 марта 2023 09:28  [197] Наплавной мост через Оку в городе Павлово демонтируют из-за подъема уровня воды
27 марта 2023 09:10  [155] Евгений Люлин: "В Нижегородской области была создана уникальная театральная среда, сложились большие традиции"
27 марта 2023 08:55  [137] Глеб Никитин: "Росгвардия стала одной из важнейших составляющих правоохранительной системы нашей страны"
Общество

Михаил Шатилов провел урок для нижегородских школьников в рамках проекта "Я – для города, город – для меня"

27 марта 2023 11:58  [80] Общество

Глава Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов провел открытый урок в школе №32 в рамках проекта "Я – для города, город – для меня". Об этом сообщили в администрации района.

Согласно информации, ученики 9 и 10 классов в ходе учебного занятия узнали от главы района о развитии территории на ближайшее время.

Михаил Шатилов рассказал о наиболее знаковых проектах благоустройства в районе. Это бульвары в микрорайонах Щербинки-1 и Щербинки-2 и площади Жукова. Глава района также напомнил о программе строительства многофункциональных спортивных площадок для занятий спортом в рамках проекта "Вам решать!".

В 2023 году в районе запланировано строительство еще одной многофункциональной спортивной площадки в микрорайоне Щербинки-1, а также благоустройство Аллеи любви у кинотеатра "Импульс".

Михаил Шатилов отметил, что для него проведение такого урока стало интересным опытом. "Мы обсудили с ребятами изменения, произошедшие в парке "Швейцария". Они интересовались тем, как вступить в районный совет молодежи. И мне, и им было интересно поделиться своими мнениями о развитии района и всего Нижнего Новгорода", - отметил он.

Напомним, в рамках проекта запланировано 33 встречи руководителей структурных подразделений мэрии со школьниками. "Я считаю правильным, что представители мэрии рассказывают ребятам о решении городских проблем, важных для каждого, говорят о построении собственного профессионального пути. Школьники узнают много нового и, возможно, определятся с будущей профессией", - рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Приокский район Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph