Михаил Шатилов провел урок для нижегородских школьников в рамках проекта "Я – для города, город – для меня" Общество

Глава Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов провел открытый урок в школе №32 в рамках проекта "Я – для города, город – для меня". Об этом сообщили в администрации района.

Согласно информации, ученики 9 и 10 классов в ходе учебного занятия узнали от главы района о развитии территории на ближайшее время.

Михаил Шатилов рассказал о наиболее знаковых проектах благоустройства в районе. Это бульвары в микрорайонах Щербинки-1 и Щербинки-2 и площади Жукова. Глава района также напомнил о программе строительства многофункциональных спортивных площадок для занятий спортом в рамках проекта "Вам решать!".

В 2023 году в районе запланировано строительство еще одной многофункциональной спортивной площадки в микрорайоне Щербинки-1, а также благоустройство Аллеи любви у кинотеатра "Импульс".

Михаил Шатилов отметил, что для него проведение такого урока стало интересным опытом. "Мы обсудили с ребятами изменения, произошедшие в парке "Швейцария". Они интересовались тем, как вступить в районный совет молодежи. И мне, и им было интересно поделиться своими мнениями о развитии района и всего Нижнего Новгорода", - отметил он.

Напомним, в рамках проекта запланировано 33 встречи руководителей структурных подразделений мэрии со школьниками. "Я считаю правильным, что представители мэрии рассказывают ребятам о решении городских проблем, важных для каждого, говорят о построении собственного профессионального пути. Школьники узнают много нового и, возможно, определятся с будущей профессией", - рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.