Почти 820 тыс. пассажиров воспользовались поездами "Ласточка" на ГЖД за первые три месяца 2023 года Общество

За первые три месяца 2023 года скоростные поезда "Ласточка" на ГЖД перевезли 819 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Согласно информации, больше всего пассажиров за январь - март перевезено по направлениям Нижний Новгород - Москва и Москва - Нижний Новгород: 785 тыс. человек.

Поездом из Нижнего Новгорода в Киров за такой же период времени воспользовались почти 35 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что несколько "дачных" поездов назначены из Нижнего Новгорода. Напомним также, что "городскими электричками" в Нижнем Новгороде в I квартале 2023 года воспользовались более 385 тысяч пассажиров.