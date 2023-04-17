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Общество

Почти 820 тыс. пассажиров воспользовались поездами "Ласточка" на ГЖД за первые три месяца 2023 года

18 апреля 2023 13:24  [86] Общество

За первые три месяца 2023 года скоростные поезда "Ласточка" на ГЖД перевезли 819 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Согласно информации, больше всего пассажиров за январь - март перевезено по направлениям Нижний Новгород - Москва и Москва - Нижний Новгород: 785 тыс. человек.

Поездом из Нижнего Новгорода в Киров за такой же период времени воспользовались почти 35 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что несколько "дачных" поездов назначены из Нижнего Новгорода. Напомним также, что "городскими электричками" в Нижнем Новгороде в I квартале 2023 года воспользовались более 385 тысяч пассажиров.

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Теги:
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