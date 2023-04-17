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Общество

Нижегородский Минтранс обеспечил проезд к парому в Тумботино

19 апреля 2023 18:24  [85] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Минтранс Нижегородской области обеспечил проезд к парому в Тумботино в Павловском районе.

Как отметили в ведомстве, на данном этапе обеспечены проезд автомобилей и проход граждан.

Вместе с тем, для удобства местных жителей дорогу планируется в дальнейшем расширить, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что нижегородский Минтранс восстановит дорогу к парому в Тумботино, которая оказалась затоплена паводковыми водами. Наплавной мост через Оку в городе Павлово ранее демонтировали из-за подъема уровня воды.

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Теги:
Дороги Павловский район Паводок
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