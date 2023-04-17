Нижегородский Минтранс обеспечил проезд к парому в Тумботино

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Минтранс Нижегородской области обеспечил проезд к парому в Тумботино в Павловском районе.
Как отметили в ведомстве, на данном этапе обеспечены проезд автомобилей и проход граждан.
Вместе с тем, для удобства местных жителей дорогу планируется в дальнейшем расширить, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что нижегородский Минтранс восстановит дорогу к парому в Тумботино, которая оказалась затоплена паводковыми водами. Наплавной мост через Оку в городе Павлово ранее демонтировали из-за подъема уровня воды.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+