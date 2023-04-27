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Политика

Евгений Люлин: "Благодаря принятой по инициативе губернатора стратегии наш регион развивается системно"

04 мая 2023 10:25  [99] Политика

"Благодаря принятой по инициативе губернатора стратегии развития Нижегородской области наш регион развивается системно, позволяя каждому муниципальному образованию полностью реализовать свой потенциал", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин по итогам встречи президента страны Владимира Путина с Глебом Никитиным.

"Эффективная работа правительства Нижегородской области под руководством Глеба Никитина позволила даже в условиях беспрецедентных санкций обеспечить развитие региональной промышленности. По итогам прошлого года 40 процентов предприятий показали рост. Удалось добиться устойчивого роста сельского хозяйства – в 2022 году мы получили рекордный урожай зерновых в 1,7 миллиона тонн. Всего за несколько лет на качественно новый уровень вышли отношения области с инвесторами, о чём говорит вхождение нашего субъекта РФ в топ-5 федерального рейтинга Агентства стратегических инициатив. Идёт реализация крупных инфраструктурных проектов в сферах транспорта, жилищного строительства, формируется кластер высоких технологий, центром которого станет IT-кампус в Нижнем Новгороде. Запуск новых стратегических инициатив даёт мощный импульс развитию экономики и социальной сферы, позволяет нижегородцам уверенно смотреть в будущее", - подчеркнул Евгений Люлин.

Он особо отметил тесные партнерские отношения исполнительной власти с депутатами.

"Парламент настроен на дальнейшую совместную работу с правительством по созданию правовой базы для развития области. Это наша общая задача, и мы готовы ее решать", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Глеб Никитин Евгений Люлин
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