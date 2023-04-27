Евгений Люлин: "Благодаря принятой по инициативе губернатора стратегии наш регион развивается системно"

"Благодаря принятой по инициативе губернатора стратегии развития Нижегородской области наш регион развивается системно, позволяя каждому муниципальному образованию полностью реализовать свой потенциал", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин по итогам встречи президента страны Владимира Путина с Глебом Никитиным.
"Эффективная работа правительства Нижегородской области под руководством Глеба Никитина позволила даже в условиях беспрецедентных санкций обеспечить развитие региональной промышленности. По итогам прошлого года 40 процентов предприятий показали рост. Удалось добиться устойчивого роста сельского хозяйства – в 2022 году мы получили рекордный урожай зерновых в 1,7 миллиона тонн. Всего за несколько лет на качественно новый уровень вышли отношения области с инвесторами, о чём говорит вхождение нашего субъекта РФ в топ-5 федерального рейтинга Агентства стратегических инициатив. Идёт реализация крупных инфраструктурных проектов в сферах транспорта, жилищного строительства, формируется кластер высоких технологий, центром которого станет IT-кампус в Нижнем Новгороде. Запуск новых стратегических инициатив даёт мощный импульс развитию экономики и социальной сферы, позволяет нижегородцам уверенно смотреть в будущее", - подчеркнул Евгений Люлин.
Он особо отметил тесные партнерские отношения исполнительной власти с депутатами.
"Парламент настроен на дальнейшую совместную работу с правительством по созданию правовой базы для развития области. Это наша общая задача, и мы готовы ее решать", - сказал Евгений Люлин.
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