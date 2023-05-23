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Общество

Захар Прилепин: "Принадлежность Киева меня волнует больше всего"

29 мая 2023 19:16  [62] Общество

В интервью "МК" Захар Прилепин рассказал о своем текущем состоянии, о том, что учится ходить и о том, что вопрос принадлежности Киева напрямую связан с произошедшим терактом:

"Я пока учусь ходить. Ножками. Конец коридора мне кажется почти недосягаемым, как Индия для Колумба.

Но вообще принадлежность Киева меня волнует еще больше. Иначе эти похороны никогда не прекратятся. Я тут листал украинский ютуб и нашел сразу два их недавних, еще до покушения, рейтинга.

Один был на "комбатантов" – военных, которых надо ликвидировать. Я занимал там пятое место.

Другой на "пропагандистов" – там я занимал четвертое: первые три, я запомнил, были: Соловьев, Симоньян, Скабеева, а сразу за мной шел Женя Попов.

Нынешние квазиукраинцы, если чему и научились, так это немецкой пунктуальности. Вы слишком мало об этом думаете.

Первый мой товарищ, которого убили – это был Олесь Бузина. Потом эта мясорубка не останавливалась. Мы похоронили не только дюжины две золотых русских мужиков – мы похоронили пресветлую Дашу Дугину…

А вы спрашивайте: о чем будет ваш новый роман? А я вам говорю: о чем мы будем жить завтра? Чем? Как? С кем?"

Напомним, что Захар Прилепин продолжает лечение и реабилитацию.

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Теги:
Захар Прилепин
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