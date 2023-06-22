Вадим Булавинов: "Призываю всех жителей нашей страны к Единству!" Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Госдумы от Нижегородской области, экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов на своей странице в соцсети призвал россиян к единству.

"Призываю всех жителей нашей страны к Единству! Только Единство спасало нас от разрушения, только Единство не давало внешнему врагу добиться своих коварных планов! В Единстве - наша сила!" - написал он.