Вадим Булавинов: "Призываю всех жителей нашей страны к Единству!"

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Депутат Госдумы от Нижегородской области, экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов на своей странице в соцсети призвал россиян к единству.
"Призываю всех жителей нашей страны к Единству! Только Единство спасало нас от разрушения, только Единство не давало внешнему врагу добиться своих коварных планов! В Единстве - наша сила!" - написал он.
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