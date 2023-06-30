Временные ограничения действуют на федеральных трассах в Нижегородской области в связи с ремонтом Общество

Фото: Упрдор Москва - Нижний Новгород

На федеральных трассах в Нижегородской области введены временные ограничения. Они связаны с проведением ремонтных работ, в ходе которых к нормативному состоянию приводится дорожное покрытие и инфраструктура. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород".

Трасса М-7 "Волга"

В Володарском районе плановый ремонт проводится на участке с 347 по 365 км, который продлится до 15 ноября. Для проведения ремонта будет заниматься одна полоса протяжённостью до 1 км, максимальная скорость на участке - 50 км/ч.

Под Дзержинском до 30 сентября проводятся работы по устройству слоёв износа на участке с 365 по 377 км. Ремонт проводится участками по 1 км, максимальная скорость - 50 км/ч.

На обходе Нижнего Новгорода - с 399 по 404 км и с 405 по 409 км - до 30 сентября будут проводиться работы по устройству слоёв износа. Ремонт проводится участками по 1 км, максимальная скорость - 50 км/ч.

На мосту через Оку (413-414 км) проводится плановый ремонт. До октября 2023 года движение здесь организовано по двум полосам (по одной в каждую сторону), максимальная скорость – 50 км/ч.

На путепроводе, расположенном на обходе Нижнего Новгорода (429 км), ведутся планово-предупредительные работы. С июня до октября 2023 года движение по сооружению будет ограничено. Возможно сужение проезжей части, максимальная скорость – 40 км/ч.

В Кстовском районе идёт ремонт участка с 447 по 465 км - от Ветчака до поворота на Лавровку. Работы будут проводиться до 30 сентября, в ночное время. В местах проведения ремонта движение организовано по двум полосам (по одной в каждую сторону), максимальная скорость вне населённых пунктов - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч. В настоящее время на отрезке с 457 по 459 км производится устройство покрытия с 2:00 до 12:00. На отдельных отрезках применяется реверс.

На территории Кстовского и Лысковского районов на участке с 473 по 490 км и с 552 по 558 км до 15 ноября действуют ограничения: сужение проезжей части, возможно реверсивное движение. Максимальная скорость вне населённых пунктов - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч. Текущие ограничения: на участке с 478 по 479 производится устройство покрытия с 8:00 до 20:00, реверс.

В Воротынском районе по 15 ноября на участке с 552 по 558 км действуют ограничения в связи с проведением ремонта: сужение проезжей части, реверс, ограничение скорости. В настоящее время на отрезке с 553 по 555 км ведётся устройство покрытия с 5:00 до 15:00.

Трасса Р-158 Нижний Новгород - Саратов

В Дальнеконстантиновском районе на участке с 40 по 52 км производится капитальный ремонт с расширением дороги, который продлятся до 31 октября 2024 года. На участке с 50 по 52 км работы ведутся за пределами проезжей части, действуют ограничения, максимальная скорость - 50 км/ч.

В Починковском районе с 193 по 218 км проводится плановый ремонт участка. Работы запланированы до 30 ноября 2023 года. Действуют ограничения движения, возможно реверсивное движение. Максимальная скорость вне населённых пунктов - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч.

Трасса Р-177 "Поветлужье"

На 123 км в Воскресенском районе запланирован ремонт моста через реку Зимара. Проезд организован по одной полосе, максимальная разрешённая скорость – 20 км/ч. По мосту запрещено движение транспортных средств общей массой свыше 20 тонн и нагрузкой на ось 8 тонн. В настоящее время разрабатывается проектная документация на проведение работ. Объезд возможен по маршруту: Боковая – Красные баки – Ядрово - Воздвиженское – Воскресенское.

На участке с 146 по 186 км проводится плановый ремонт. В местах проведения ремонта сужение проезжей части, возможно реверсивное движение. Максимальная скорость вне населённых пунктов - 50 км/ч, в населённых пунктах - 40 км/ч. Сейчас на отрезках 146-152 км и 172-178 км ведётся фрезерование и устройство покрытия.

На 165 км трассы ведутся работы по ремонту моста через Черемиску. До октября 2023 года движение по сооружению будет ограничено: сужение проезжей части, возможен реверс. Максимальная скорость – 40 км/ч.

Актуальная карта ремонтных работ на автодорогах c 4 по 9 июля размещена по ссылке.