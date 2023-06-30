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Общество

Стратессия по вопросу актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Починковском районе

06 июля 2023 18:23  [1] Общество

Фото: газета "На земле починковской"

Территориальная стратегическая сессия по вопросу актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Починковском районе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 60 экспертов.

"Починковский муниципальный округ обладает хорошим потенциалом по целому ряду направлений. За последние годы было сделано немало для развития территории. Это касается социальной сферы, благоустройства, транспортного сообщения. Главное богатство округа – его жители. Важно совместно определить планы развития на будущее, грамотно расставить акценты с привлечением экспертного сообщества", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как рассказа глава Починковского района Михаил Ларин отметил, самыми заметными проектами за пять лет реализации стратегии развития стали благоустройство зоны отдыха у пруда на улице Заречной за 6,9 млн рублей, а также обновление общественных пространств в поселках Наруксово и Ужовка.

В ходе стратегической сессии экскурсовод Починковского народного краеведческого музея Юлия Пушкилева предложила развивать туристический потенциал на базе Починковского конного завода. По ее словам, здесь могут проводиться народные праздники, конные прогулки и многое другое.

Также директор Починковской средней школы Наталья Мелина в числе приоритетных направлений развития округа назвала благоустройство территорий, строительство и реконструкцию важных социальных объектов

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районеЧкаловскеЛукояновском районеБольшеболдинском районе и Гагинском районе.

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Теги:
Починковский район Стратегия развития
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