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Общество

Владимир Аношкин: "Борис Павлович Видяев был настоящим хозяйственником"

27 июля 2023 09:38  [86] Общество
Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 26 июля 2023 года единогласно поддержали предложение ГАЗа об увековечении памяти Бориса Павловича Видяева, генерального директора Горьковского автомобильного завода с 1986 по 1994 год. Заместитель председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Владимир Аношкин подчеркнул вклад Бориса Павловича как большого хозяйственника в развитие Автозаводского района:

"Борис Павлович Видяев руководил Горьковским автозаводом в течение почти 10 лет. Он возглавлял завод в тяжелые времена – в период серьезных перемен в российской экономике и политике, в годы крушения социалистического строя. Это был человек с даром профессионального предвидения, обладавший глубокими знаниями в автомобилестроении, его отличала огромная работоспособность, требовательность к себе и к людям.

Кроме того, Борис Павлович и его команда активно занимались развитием соцсферы Автозаводского района, которая в советские времена была на балансе завода – детские учреждения, ЖКХ и другие организации.

Поэтому памятник должен напоминать нижегородцам о том, что он был талантливым организатором производства и настоящим хозяйственником", - сказал Владимир Аношкин.

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Теги:
Городская дума Память
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