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Политика

Игорь Норенков: "Рост валового регионального продукта красноречиво показывает подъем экономики Нижегородской области"

29 июля 2023 12:14  [69] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Анализируя отчетный доклад губернатора, важно оценить динамику в объеме пятилетки. Она началась с момента прихода Глеба Никитина на пост главы региона и была сложной. 2020 год был "ковидным", в 2021-м началось восстановление экономики, но также это и время начала введения экономических санкций. Было очень много ограничивающих обстоятельств. Но, несмотря на это, сегодняшние результаты показывают, что в Нижегородской области было выбрано стратегически верное направление развития", - заявил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков, комментируя отчет главы региона.

"Органы исполнительной и законодательной власти работали как единая команда. Рост валового регионального продукта красноречиво показывает подъем экономики Нижегородской области. В борьбе с последствиями санкций были приняты те меры господдержки, которые помогли не только секторальным предприятиям, конкретным отраслям, но поддержали и системообразующие предприятия, обеспечивающие рабочие места, образующие экономическую состоятельность территорий области", - продолжил председатель комитета по экономике.

"Мероприятия, которые были направлены на повышение качества жизни нижегородцев в целом, также сыграли свою роль и внесли значительный экономический вклад. Неслучайно я задавал вопрос про туризм. Сегодня эта отрасль в регионе на подъеме, по уровню развития туристической отрасли Нижегородская область находится в топе федеральных рейтингов, все направления последовательно развиваются. В регионе проделан очень большой и серьезный объем работ по всем направлениям, но впереди много задач, которые мы будем решать вместе с нижегородцами, нашими предприятиями, инициативными жителями", - сказал Игорь Норенков.

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Теги:
Глеб Никитин экономика
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