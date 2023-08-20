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Общество

Инновационный детский сад предложено создать в Нижегородской области

23 августа 2023 17:14  [97] Общество

Фото: Кира Мишина

Стратегическая сессия "Образование и наука – залог развития региона" по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в творческом пространстве "Академия Маяк" им. А.Д. Сахарова". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие 77 экспертов.

"Изначально в стратегии огромное значение уделялось сфере образования. Пять лет назад мы сформировали и запустили программу капитального ремонта школ. Затем по инициативе президента России такая программа стартовала на федеральном уровне. Масштабно обновляем и дошкольные учреждения, создаем новые места в школах и детских садах. Активно пользуемся всеми возможностями национальных проектов "Демография", "Образование", "Наука и университеты". У нас реализуются флагманские проекты – ИТ-кампус, "Школа 800", Технопарк СПО. В регионе был создан один из первых в стране научно-образовательных центров, развивается инфраструктура для научных исследований и их внедрения. Сейчас важно двигаться дальше, продвигать имеющиеся наработки, привлекать талантливую молодежь, опираться на позицию тех, у кого есть практический опыт в отрасли", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

За пять лет реализации Стратегии развития в Нижегородской области было построено 44 новых детских сада и 19 школ, создано 6,9 тысячи мест в секторе дошкольного образования и 13 тысяч мест – в секторе общего образования. Кроме того, закуплено более 470 автобусов для перевозки учащихся. В 51 учреждении обновили материально-техническую базу для занятий спортом, 474 образовательные организации оснастили современным цифровым оборудованием.

Замгубернатора Андрей Чечерин отметил, что в рамках концессии до конца 2024 года планируется построить еще 13 образовательных учреждений на 13,1 тысячи мест. Также до конца следующего года начнут работу 10 кластеров в рамках проекта "Профессионалитет".

В ходе стратегической сессии было предложено несколько десятков проектов. Так, эксперты предложили увеличить темпы цифровизации образовательных учреждений, в частности, создать цифровой хаб, который позволит систематизировать цифровой образовательный контент, а также организовать центры информационного развития на уровне районов, что позволит решить кадровый вопрос.

Также была озвучена идея по созданию ресурсного центра дошкольного образования на базе инновационного детского сада. В нем могут быть апробированы новые программы, технологии, внедрены идеи цифровизации, реализованы индивидуальные образовательные маршруты для детей. 

Эксперты отметили, что в настоящее время в регионе нет подходящего канала коммуникации, который позволил бы максимально эффективно популяризировать науку. Решить эту проблемы сможет большой фестиваль научных достижений в Нижнем Новгороде.

Кроме того, в ходе стратсессии были затронуты темы грантов для молодых исследователей, укрепления связки "образование-наука-бизнес", повышения статуса ученого, а также создания дополнительных возможностей для качественной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

В ходе стратегической сессии "Территория цифрового лидерства"IT-специалисты внесли более 20 предложений для актуализации стратегии развития Нижегородской области, а в стратсессии "Культура и туризм как фактор развития территорий" приняли участие более 70 экспертов в области туризма, культуры и НХП.

Также на стратегической сессии "Забота о каждом" обсудили вопрос создания многофункциональных социальных центров в Нижегородской области, а представители сферы экологии и лесного хозяйства в рамках стратегической сессии "Наше богатство" разработали девять проектов для актуализации Стратегии.

Экономисты и промышленники разработали 35 проектов для актуализации и корректировки Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

Участники стратсессии "Спорт - норма жизни" предложили создать интерактивный музей спорта, а в ходе стратегической сессии "Комфортная среда для жизни" было предложено создать мобильное приложение для оценки коммунальных организаций.

Кроме того, в рамках работы по актуализации Стратегии развития Нижегородской области 10 июля на площадке Дома народного единства состоялся Круглый стол на тему социальной поддержки семей. 

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Теги:
Образование Стратегия развития
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