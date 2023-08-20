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Спорт

Игорь Ларионов: "Мы не смотрим на соперника, мы смотрим на себя"

28 августа 2023 16:55  [50] Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Главный тренер ХК "Торпедо" Игорь Ларионов в интервью Youtube-каналу "Черкас Атлант" рассказал об игроках нижегородского клуба, а также о целях на новый сезон.

По его словам, в клубе собрались самые разные игроки.

"Николай Коваленко - танк, своеобразный. Кручинин - художник, который каждый раз непредсказуем в хорошем понимании этого слова. Такие люди делают коллектив лучше. Тот же Деннис Ян - корейские корни, рожден в Америке, но вырос в России. Ю Сато интересный парень. Не говорю о своем сыне, потому что сын.

Когда видишь Макса Летунова, который летит из Аризоны до Нью-Йорка, из Нью-Йорка в Ташкент, из Ташкента в Москву, из Москвы сюда - ты понимаешь, что это умудренный жизнью такой экономист, который сэкономил много на билетах, но свое здоровье немного подкосил.

Богдан Конюшков - молодой парень, которому 20 лет, а он играет как 30-летний человек. Он видит игру так, читает игру так, я скажу честно, что в нашей лиге не знаю ни одного защитника, который играет как он", - рассказал Игорь Ларионов.

Также главный тренер "Торпедо" объяснил, почему на драфт НХЛ, в отличие от Богдана Конюшкова, не попал нападающий Василий Атанасов.

"Он пока сыроват. Дай Бог, что у него не будет травм, потому что в парне 68 килограмм. Меня не пугает этот вес, хочешь его как-то сберечь, не вешать на его плечи большую ответственность, но парень неординарный. Я думаю, что через год-другой он окрепнет, станет посильнее. Если все будет нормально складываться, я думаю, что к декабрю мы начнем получать сигналы из НХЛ", - сказал Игорь Ларионов.

Тренер нижегородской команды также отметил, что доволен коллективом "Торпедо".

"Я не хочу жаловаться на бюджеты, еще на что-то. Этим коллективом мы очень довольны, мы будем еще сильнее. Нам не принципиально, с кем играть и как играть. Мы не смотрим на соперника, мы смотрим на себя. Как мы продвигаемся, как мы растем", - подчеркнул Ларионов.

Говоря о целях на будущий сезон, тренер сказал, что она у всех всегда одна - Кубок Гагарина.

"Мы не будем отличаться от других. Задача - играть как можно дальше, играть как можно дольше. Ультимативная цель - это Кубок Гагарина. Это вообще без вопросов, иначе зачем мы вообще собираемся? Чуть-чуть пошумели, год прошел, зарплату получили и поехали по другим командам - это неинтересно", - сказал Игорь Ларионов, добавив, что тренерский штаб хочет сделать команду еще лучше, чем в прошлом году.

Напомним, ХК "Торпедо" проведет первый домашний матч в рамках сезона КХЛ 6 сентября. Нижегородцы встретятся с питерским СКА. Билеты на эту игру поступили в продажу сегодня утром и были проданы за несколько часов.

Также ранее сообщалось, что Максим Гафуров из нижегородского "Торпедо" признан лучшим менеджером КХЛ, а Игорь Ларионов занял второе место в голосовании по выбору лучшего российского хоккейного тренера.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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