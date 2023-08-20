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Инна Ванькина: "Нижний Новгород достоин стать новой культурной столицей России"

14 сентября 2023 10:55  [60] Общество

Председатель постоянной комиссии по социальной политике Гордумы Инна Ванькина призвала горожан проголосовать за Нижний Новгород в конкурсе "Культурная столица года - 2024". По ее словам, проводимые в городе культурные мероприятия стали настоящими точками притяжения для жителей не только Нижегородской области, но и других регионов:

"Нижний Новгород вышел в финал федерального конкурса "Культурная столица года – 2024". Инициатором конкурса выступает Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий "Культурная столица" при поддержке президентского Фонда культурных инициатив.

Заявки на участие подали 19 городов, до финала вышли восемь, в том числе и Нижний Новгород. Проекты финалистов будут представлены в Москве 28 сентября, а после этого объявят победителя. Нижний Новгород позиционируется как "100% Россия", средоточие богатой истории и активной современной жизни.

Уверена, что наш город имеет все шансы завоевать титул культурной столицы следующего года. В нашем городе проводится ряд заметных, громких мероприятий, в том числе всероссийского и международного уровня, например, фестивали искусств "Стрелка" и "Горький +", фестиваль медиаискусства Intervals, "Столица закатов", кинофестиваль "Горький fest"… Активно развивается и музейная жизнь. "Пермские боги", "Кустарь – художник", фестиваль графики, "Художник и сказка", "Другие грани" – все эти выставки стали настоящими жемчужинами городской культурной жизни. Отдельно скажу про экскурсии – сейчас, кажется, каждый может найти себе прогулку по душе. И, что важно, экскурсионная карта города, традиционно сосредоточенная в центре, активно расширяется и на окраины благодаря новым оригинальным маршрутам.

Отмечу, что многие мероприятия стали настоящими точками притяжения для жителей не только Нижегородской области, но и других регионов, что положительно сказывается на росте турпотока. Цифры говорят сами за себя: в прошлом году количество посетивших область туристов увеличилось на 15,7% – до 3,9 млн человек. Культурные мероприятия региона в 2022 году посетили 42 млн человек, что в два раза больше, чем в 2021-м.

Наш город уже получал титулы "Новогодней столицы", "Столицы детского туризма" и "Молодежной столицы". Думаю, что и титул "Культурной столицы" окажется нам по плечу, главное сейчас – поддержка нижегородцев.

Отдать свой голос за наш город можно на странице народного голосования в соцсети «Вконтакте». Голосуйте сердцем за наш любимый Нижний!" - сказала она.

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Теги:
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