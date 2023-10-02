Директор лицея №82 Нина Говорова вошла в пятерку лучших директоров школ России Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Директор лицея №82 Нина Говорова вошла в пятерку лучших директоров школ России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Напомним, в финал Всероссийского профессионального конкурса "Директор года" вышли 30 руководителей образовательных учреждений, а в отборочном этапе приняли участие более тысячи конкурсантов.

Отборочные испытания проходили в онлайн-формате. На этом этапе участники сформировали электронное портфолио и прошли тестирование.

Финальный этап прошел в Москве с 29 сентября по 4 октября. Он состоял из трех очных туров. На первом из них участники продемонстрировали "Визитную карточку директора" и рассказали о проектах, реализованных в своих школах.

Во второй тур прошли 10 участников, которые совместно с управленческим составом своей школы в режиме видео-конференц-связи разработали проект на основе материалов из кейса-задания.

В третий тур прошло пять претендентов, среди которых и Нина Говорова. Они прошли этапы "Мастер-класс" и "Пресс-конференция "Вопрос директору года".

"Не важно, что "место" на конкурсе не первое. По-моему, самая главная оценка трудов уже дана", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что более 100 педагогов наградили в Нижнем Новгороде накануне Дня учителя.