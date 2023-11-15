Руководство "ТНС энерго НН" провело личный приём граждан Общество

Фото: ТНС Энерго

Гарантирующий поставщик электроэнергии продолжает вести работу по повышению качества обслуживания населения. Руководство компании на постоянной основе проводит личные встречи с потребителями-физическими лицами и бизнес-клиентами по всей Нижегородской области. Очередной приём граждан состоялся в клиентском офисе Шахунского отделения.

"Личные консультации – это эффективный способ взаимодействия с потребителями. В рамках такого формата мы можем оперативно помочь жителям решить многие вопросы, касающиеся энергоснабжения, и разобраться в непростых ситуациях", – отметил начальник Шахунского отделения Леонид Стрелков.

"Среди актуальных вопросов, с которыми к нам приходят потребители, – начисления на ОДН, расчёты в квитанции и качество электроэнергии. Часто за консультацией обращаются члены дачных и садовых товариществ. Все обращения мы рассматриваем в индивидуальном порядке, даём подробные разъяснения. Ряд вопросов я беру на личный контроль", - подчеркнул руководитель отделения.

"ТНС энерго НН" напоминает, что получить квалифицированную консультацию специалистов компании также можно круглосуточно онлайн – на сайте https://nn.tns-e.ru/ в разделе "Написать обращение как частный клиент", в мобильном приложении "ТНС энерго" и личном кабинете клиента.