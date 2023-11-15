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Общество

Евгений Люлин: "Президент подтвердил, что суверенитет и запас прочности экономики являются гарантией успехов России"

14 декабря 2023 17:57  [77] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин прокомментировал итоги "прямой линии" президента России Владимира Путина, которая в этом году была впервые совмещена с пресс-конференцией главы государства по итогам 2023 года.

"Президент показал стране и миру, что держит руку на пульсе изменений, происходящих в международной политике, а также в российском обществе и экономике, чувствует запросы людей", - заявил он.

По словам спикера регионального парламента, лидер страны осветил огромное число тем, в том числе самых острых на сегодняшний день – о ценах, тарифах, социальных гарантиях участникам СВО.

"Такое внимание к социальной тематике доказывает, что сегодня нет ничего важнее решения проблем пенсионеров, инвалидов, ветеранов и членов их семей. Новые возможности для решения социальных вопросов открывает растущая экономика страны. По итогам 2023 года, рост ВВП составит 3,5%, обрабатывающая промышленность прибавит 7,5%. Эти озвученные президентом России цифры вселяют оптимизм, - заявил Евгений Люлин. – Очевидно, что это не случайность, а результат большой системной работы. Например, то, что инвестиции в основной капитал выросли за год на 10%, говорит о вере инвесторов в нашу экономику и ее перспективы".

Глава законодательной власти региона заявил, что оценка хода событий на СВО, данная президентом, также дает уверенность в достижении поставленных целей спецоперации: "Владимир Путин развеял слухи о второй волне мобилизации, констатировав, что в ней нет никакой необходимости. Это значит, что из экономики не будут изыматься квалифицированные кадры, и мы сможем эффективно решать задачи, стоящие перед промышленностью".

"Устойчивое развитие России напрямую связано с процессом достижения суверенитета во всех сферах. Такова главная мысль, озвученная сегодня Президентом. У нашей страны создан достаточный запас прочности, чтобы справиться со всеми трудностями на этом пути", - подытожил Евгений Люлин.

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Теги:
Владимир Путин Евгений Люлин
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