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Общество

Виталий Гаврюшенко: "Предприятия ГК "Волгаэнерго" сработали четко, бесперебойно обеспечивая автозаводцев теплом и электричеством"

22 декабря 2023 16:32  [105] Общество

"Поздравляю всех энергетиков, а также сотрудников ГК "Волгаэнерго" с профессиональным праздником - Днем энергетика! Традиционно, 22 декабря, мы, энергетики, подводим итоги работы за год. С уверенностью могу сказать, что все наши предприятия сработали четко, решая возложенные задачи по бесперебойному обеспечению автозаводцев теплом и электричеством. Мы реализуем комплексную программу модернизации сетей и к осенне-зимнему периоду заменили в Автозаводском и Ленинском районах свыше 21 километра теплосетей, 17 километров изоляции на трубопроводах, провели капитальный ремонт 10 участков теплотрасс. Продолжается модернизация оборудования для улучшения качества горячего водоснабжения для автозаводцев. На эти цели в 2023 году было направлено почти 200 млн рублей. По результатам проведенных мероприятий мы видим, что количество обращений жителей на качество воды снизилось в четыре раза по сравнению с прошлым годом", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко. 

"За любым результатом в первую очередь стоят люди. День за днем сотрудники нашей компании своим самоотверженным трудом доказывают преданность профессии, родному городу, региону. В этом деле нет мелочей и пусть их работа на первый взгляд незаметна, но она точно незаменима. Люди, которые трудятся в этой отрасти, несмотря на все сложности, являются высокопрофессиональными специалистами, обеспечивающими стабильное и безопасное энергоснабжение в домах автозаводцев. Поэтому хочу поблагодарить трудовые коллективы Автозаводской ТЭЦ, компаний "Генерация тепла", "Теплосети", "Заводские сети", "Волгаэнергосбыт" за отличную профессиональную работу! Мы с гордостью говорим, что энергетик – это не просто профессия, это звание, которое надо заслужить. Уверен, что знания, опыт и компетентность наших сотрудников обязательно приведут нас к высоким результатам и в следующем, 2024 году", - подытожил Виталий Гаврюшенко.
 

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Теги:
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