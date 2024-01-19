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Общество

Все работы хороши: в Нижегородской области стартовала акция “Мой выбор” по профориентации школьников

27 января 2024 12:28  [85] Общество
пресс-служба РИК НРО Единая Россия

пресс-служба РИК НРО Единая Россия

Все работы хороши: в Нижегородской области стартовала акция “Мой выбор” по профориентации школьников. Об этом сообщили в пресс-службе РИК НРО "Единой России",акция сторонников партии проходит в регионе уже пятый год. Она направлена на профессиональную ориентацию школьников и помощь в выборе будущей специальности. Для учеников средних и старших классов организуют экскурсии в организации, учреждения, на предприятия, встречи с представителями различных профессий и тематические мастер-классы.

Так, школьники Перевоза в строительном колледже попробовали свои силы и способности на мастер-классах по трем направлениям: ”Поварское и кондитерское дело”, “Робототехника”, “Правоохранительная деятельность”. Ребята также познакомились с преподавателями и студентами, организацией учебного процесса, материально-технической базой учебного заведения.

Учащиеся 9-х классов школы №10 Володарска побывали на экскурсии в ФОКе ”Триумф”, пообщались с тренерским штабом спорткомплекса. Ребята узнали о важности и ответственности тренерской работы, какими качествами должен обладать тренер, где и сколько нужно учиться для возможности устройства на работу.

Отдел полиции посетили ученики Гагинской средней школы. Целью экскурсии являлось знакомство с профессией полицейского, воспитание уважительного отношения к их труду. Сотрудники МВД показали патрульные машины, рассказали, как перевозят служебных собак. А также продемонстрировали снаряжение и служебное оружие, сборку-разборку автомата, что вызвало особый восторг у мальчишек. По словам учеников, экскурсия оказалась для них познавательной и интересной, все дружно отметили, что работа полицейских опасна и ответственна.

Также встречи со школьниками проводят студенты, которые уже определились с будущей профессией.

К примеру, волонтеры-медики из Приволжского медуниверситета провели в старших классах нижегородской школы №102 профориентационный урок “Вы можете спасти чью-то жизнь!”. Студенты рассказали ученикам про поступление и обучение в ПИМУ, о значимости выбранной профессии. Также волонтеры поговорили с ребятами о том, как важно любому человеку обладать умением оказывать первую медицинскую помощь.

“Эта встреча по-настоящему была важной. Здоровье – это наша жизнь и жизнь наших родных. Хочется, чтобы никто никогда не болел, либо, чтобы врачи оказывали профессиональную помощь. Я думаю о том, чтобы стать медицинским работником, эта профессия всегда необходима и важна”, - поделилась ученица 9-го класса Лада Александрова.

В рамках акции в школе №30 им. Л.Л. Антоновой Нижнего Новгорода прошла встреча старшеклассников со студентами университета им. Н.И. Лобачевского – выпускниками этой школы. Они поделились своим опытом студенческой жизни, рассказали, каким профессиям обучаются, кем и где планируют работать после получения дипломов.

“Я выбрала свой путь еще в школе. Очень люблю историю и поэтому сразу определилась поступать на истфак. Планирую после окончания университета вернуться в родную школу учителем истории”, - поделилась своими планами Лидия Смирнова.

“Студенческие годы – это время, когда мы учимся не только наукам, но и жизни. Мы знакомимся с новыми людьми, находим друзей и единомышленников, а также обретаем уверенность в себе и своих силах. Я хочу стать профессиональным юристом, чтобы помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации”,- рассказал Семен Лапин.

Ученики поблагодарили выпускников за искренние и интересные рассказы, новые знания и вдохновение скорее начать свою собственную историю в выборе профессионального пути.

Напомним, акция “Мой выбор” сторонников партии приурочена к Международному дню образования, который отмечается 24 января. В Нижегородской области она проходит с 2020 года. За время проведения акции в регионе были организованы экскурсии для школьников на крупнейшие заводы “Красное Сормово”, “Красный якорь”, “Теплообменник”, предприятие по производству бронированных автомобилей, НПП “Салют”, хлебозавод, в IT-компании, медицинские центры, ветеринарные клиники, лесничество, сельхозпредприятия, магазины, гостиницы, строительные площадки и др.

В рамках народной программы реализуется проект “Моя карьера с “Единой Россией”. При реализации партпроекта ведется работа, в том числе, по профориентации школьников, выявлению у них профессионального интереса и склонности при выборе будущей специальности.

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Теги:
Дети Единая Россия Студенты
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