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Общество

Свет и отопление локально отключат в шести районах Нижнего Новгорода 29 января

29 января 2024 09:16  [137] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 29 января в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат по улице Юбилейной в многоквартирных домах № 6-14.

С 9:30 до 14:00 отключения электричества будут производиться на ул. Бекетова, 21а, 23б; ул. Заярская, 18а, 20, 20А; ул. Юбилейная, 6-14.

В Нижегородском районе с 9:00 до 15:00 без света останутся многоквартирные дома на ул. Богдановича, 6, 6/1, 8.

С 9:00 до 17:00 будет обесточен ряд зданий по адресам: ул. Ильинская, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93; ул. Малая Покровска, 26, 28, 28а, 30; Нул. Маслякова, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 28а, 30; ул. Обозная, 3, 5, 7, 11, 1/26.

С 13:00 до 15:00 света не будет на ул. Красносельская, 24, 26; ул. Малая Ямская, 66; Ямской пер., 4.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат на Красной Этне: ул. Алма-Атинская, 1-33 (нечет.), 9а/41; ул. Волочильная,86, 86а, 88; ул. Игарская, 26-51, 53, 57; ул. Ижевская, 17-33; ул. Лермонтова, 1-25; ул. Серпуховская, 11-36.

В Московском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся дома Княжихи: ул. Карпинского, 11-29 (нечет.), 30-42, 48, 50, 52; ул. Красных Зорь, 108, 192-207, 209; ул. Линдовская, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 95, 79/1.

На Автозаводе с 9:00 до 13:00 отключение электричества запланировано на ул. Дружаева, 13а, 15а.

В Сормовском районе на ул. Федосеенко с 9:00 до 13:00 будут производиться работы на сетях теплоснабжения, в связи с чем отопление отключат в домах № 32, 33.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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