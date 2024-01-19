Два человека погибли на пожаре в Канавинском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Два человека погибли на пожаре в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, пожар произошел ночью 28 января в квартире дома на улице Зеленодольской.

На месте происшествия были обнаружены тела 48-летней женщины и 45-летнего мужчины без телесных повреждений криминального характера.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Основная версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее сообщалось, что уголовное дело заведено по факту гибели троих детей на пожаре в Борском районе.