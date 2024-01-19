Игорь Ларионов: "Мы уважаем любого соперника, но никого не будем бояться" Спорт

Игорь Ларионов Фото: Александр Воложанин

Главный тренер хоккейного клуба "Торпедо" Игорь Ларионов после вчерашнего поражения в игре со "Спартаком" (3:2) рассказал об ожиданиях от плей-офф Кубка Гагарина.

Напомним, нижегородское "Торпедо" вышло в плей-офф 26 января благодаря одному очку в матче с "Автомобилистом" (проигрыш по буллитам) и неудачной игре подмосковного "Витязя" (проигрыш в основное время).

"Торпедо" после 56 матчей занимает пятое место в Западной конференции КХЛ с 68 очками. На четвертом месте расположился московский "Спартак" с 76 очками после 58 матчей. Если этот расклад сохранится до конца сезона - команды встретятся в первом раунде плей-офф.

В связи с этим журналисты спросили у Игоря Ларионова, обращает ли он внимание на положение в таблице.

"Самое неблагодарное дело – это выбирать себе соперника. Для нас важно пройти оставшуюся часть чемпионата без травм. А с кем мы будем играть – это для нас не принципиально. Мы ждем, когда вся команда будет в сборе, ждем возвращения Атанасова. Идем от игры к игре – и мы готовы играть с любым соперником!" - сказал главный тренер ХК "Торпедо".

Также он подчеркнул, что "Торпедо" и дальше будет стараться играть в агрессивный и быстрый хоккей.

"А что касается плей-офф, то "Локомотив", ЦСКА или "Динамо" – это просто названия. Мы уважаем любого соперника, но никого не будем бояться – будем идти коллективом вперед, преодолевая себя", - заключил Игорь Ларионов.

Напомним, в январе Игорь Ларионов продлил контракт с нижегородским "Торпедо" на три года.