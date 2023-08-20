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Спорт

Недострой начали сносить на территории спортшколы №1 Нижнего Новгорода

05 сентября 2023 15:36  [80] Спорт
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Подрядчик начал снос недостроенного объекта на территории спортивной школы №1. Об этом сообщили в администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода. 

По словам директора комплексной спортивной школы №1 Рустама Садыкова, возведение здания было заморожено в середине 1990-х годов.

"С тех пор металлоконструкции проржавели, представляли опасность для наших воспитанников и для детей, посещающих школу № 58, которая находится рядом. Родители обратились в администрацию Автозаводского района и к главе города Юрию Шалабаеву. По поручению мэра департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода в рамках средств бюджета города организовал снос опасного объекта", - рассказал директор спортивной школы.

В настоящее время на территории спортивной школы идет процесс установки универсальной спортивной площадки по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 гг.".

Ранее сообщалось, что более 1,5 млрд рублей направят на развитие физкультуры и спорта в Нижнем Новгороде в 2023 году.

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Теги:
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