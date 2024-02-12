Свет, тепло и ГВС точечно отключены в шести районах Нижнего Новгорода 21 февраля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 21 февраля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Канавинском районе с 8:00 до 17:00 отключено электричество в многоквартирном доме по Московскому шоссе №314а.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся все дома по ул. Грузовой, Эльтонской, Каменской, Ольховой, Юной.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 света не будет на Красной этне: ул. Игарская, 26-57; ул. Ижевская, 17-33; ул. Лермонтова, 1-25; ул. Серпуховская, 11-36; ул. Алма-Атинская, 1-33, 9а/41; ул. Волочильная, 86, 86а, 88.

Кроме того, с 9:00 до 14:00 будет отключено центральное отопление в двух домах по ул. Кировская, 5, 7.

В Приокском районе в 3-ем микрорайоне будут проводиться работы на сетях ГВС, в связи с чем с 9:00 до 15:00 горячей воды не будет по адресам: ул.Тропинина, 2, 4а; пр.Гагарина, 103,105.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 будет полностью обесточен посёлок 2-ая Стройка.

В Нижегородском районе запланировано отключение отопление в доме №3 по ул. Воровского. С 8:00 до 12:00 отключат горячую воду на ул.Усилова в доме 3/2.