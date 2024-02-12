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Общество

Рабочая группа по СВО в очередном докладе предложила новые меры поддержки участников спецоперации, волонтеров и производителей БПЛА

21 февраля 2024 16:50  [574] Общество

Рабочая группа по СВО направила очередной доклад президенту, сообщил глава группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В нем предложены новые меры поддержки участников спецоперации и их семей.

"В частности, рабочая группа предлагает обеспечить сохранение прав участников СВО на "дальневосточные" и "арктические" гектары, оформленные по договорам безвозмездного пользования; гарантировать детям-инвалидам погибших участников СВО получение одновременно двух пенсий - и по инвалидности, и по потере кормильца (сейчас "или/или"); не учитывать место прописки участника СВО при назначении региональных мер поддержки его родителям (сейчас возникают трудности, если боец и члены его семьи зарегистрированы в разных регионах)", - отметил он.

Также предлагается распространить на священнослужителей традиционных конфессий, работающих в зоне СВО, страховые гарантии, как для волонтеров (3 миллиона рублей в случае ранения, 5 миллионов рублей - в случае гибели).

Помимо этого, рабочая группа предлагает обнулить НДС для производителей беспилотников, как это сделано для гражданских самолетов.

"Предлагаем снизить страховые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий и освободить от последующего прохождения срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО", - сообщил Андрей Турчак.

Кроме этого, отметил секретарь Генсовета, предлагается не утилизировать конфискованное огнестрельное оружие, а передавать его на нужды СВО.

"На передовой оно будет полезнее. Поддержка в этом вопросе есть - недавно обсуждали его с главой Росгвардии Виктором Золотовым", - сказал он.

Также в докладе отчитались о законодательной работе с начала года.

"За это время по поручению президента внесли в Госдуму законопроект о защите прав "фактических" семей погибших и без вести пропавших участников СВО. Среди других внесенных инициатив: законопроект об учете в составе выгодоприобретателей по госстрахованию нерожденных детей погибших бойцов; о праве членов семей участников СВО по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства; об отмене госпошлины за регистрацию имущества, которое жертвуется на нужды фронта", - пояснил Андрей Турчак.

На заключение Правительства направлены законопроекты о праве на дополнительный отпуск за свой счет для членов семьи раненого участника СВО, о беззаявительном порядке назначения единовременных выплат ветеранам боевых действий из числа участников СВО и ряд других инициатив, говорится в докладе.

Напомним, в рамках работы форума "Слава Героям России!", который проходил в Нижнем Новгороде в середине февраля, на площадке Штаба общественной поддержки состоялся тематический круглый стол с волонтерами и представителями общественных движений по теме совершенствования системы господдержки участников СВО и их семей. 

Участники обсудили ряд инициатив по данному вопросу. К примеру, было поддержано предложение о выходе на федеральный уровень с законодательной инициативой о создании единого перечня мер поддержки для семей ветеранов боевых действий. 

"Защитник Отечества - понятное всем нам понятие. Я считаю, это правильно - подготовить единый закон о мерах поддержки их семей. Мы не должны сравнивать боевые действия, все эти люди в разное время были вынуждены встать на защиту Родины. Безусловно, после нашей Победы мы все это будем анализировать, но сейчас мы, прежде всего, думаем о тех, кто на передовой", - сказала по итогам обсуждений сенатор РФ Ольга Щетинина.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

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Теги:
Единая Россия СВО
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