Нижегородец стал героем "Аллеи славы" российских школьников на выставке "Россия" Общество

Фото: общество "Знание"

На Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоялось торжественное открытие "Аллеи славы", посвящённой победам российских школьников на международных олимпиадах. В числе представленных наград есть золотая медаль нижегородца Николая Николаева.

В 2020 году Николай одержал победу в Международной олимпиаде по биологии (IBO), которая проходила в Японии.

Выставка "Аллеи славы" состоит более чем из 100 оригинальных наград с международных олимпиад по математике, биологии, химии, физике, информатике, географии, астрономии и астрофизике, а также по естественным наукам среди юниоров. Экспозиция организована Российским обществом "Знание" при поддержке Минпросвещения РФ.

Стоит отметить, что с 2000 года российские школьники завоевали 468 золотых медалей. Россия традиционно входит в тройку стран мира по наибольшему количеству завоёванных золотых и серебряных медалей на состязаниях по математике, астрономии, физике и химии. По итогам 2023 года из 43 золотых медалей на международных олимпиадах 34 завоевали именно россияне.

Нижегородская область также оказывает комплексную поддержку одаренным школьникам в развитии их талантов и способностей. Для этого в регионе в 2019 году открыт региональный центр "Вега", который создан в рамках федерального проекта "Успех каждого ребёнка" национального проекта "Образование".