Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
Щит "Владимир" будет идти до площади Свободы 9 месяцев
Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2024 17:20  [126] Прокуратура внесла представление директору "Нижэкология-НН" за невывоз мусора
24 февраля 2024 16:43  [137] Нижегородские школьники смогут принять участие в проекте "Сириуса" по ИИ
24 февраля 2024 16:05  [158] Около 4500 лифтов заменят в многоквартирных домах Нижегородской области
24 февраля 2024 14:03  [197] Модернизация Нижегородской станции аэрации завершится в 2024 году
24 февраля 2024 13:23  [246] ГЖИ оштрафовало ДУКи в Нижнем Новгороде на 1,2 млн рублей
24 февраля 2024 12:25  [208] Водителям в Нижегородской области могут увеличить штраф за отказ от прохождения весогабаритного контроля
24 февраля 2024 12:15  [193] Участники СВО встретились с молодежью Нижнего Новгорода в Штабе общественной поддержки
23 февраля 2024 17:46  [349] Тысячи нижегородцев приняли участие в акции "Тепло для Героя"
23 февраля 2024 16:51  [344] Акции ко Дню защитников Отечества проходят в Нижегородской области
23 февраля 2024 15:13  [385] Профориентационное мероприятие для безработных проведут в Варнавине
Общество

Нижегородец стал героем "Аллеи славы" российских школьников на выставке "Россия"

22 февраля 2024 14:25  [386] Общество

Фото: общество "Знание"

На Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоялось торжественное открытие "Аллеи славы", посвящённой победам российских школьников на международных олимпиадах. В числе представленных наград есть золотая медаль нижегородца Николая Николаева.

В 2020 году Николай одержал победу в Международной олимпиаде по биологии (IBO), которая проходила в Японии.

Выставка "Аллеи славы" состоит более чем из 100 оригинальных наград с международных олимпиад по математике, биологии, химии, физике, информатике, географии, астрономии и астрофизике, а также по естественным наукам среди юниоров. Экспозиция организована Российским обществом "Знание" при поддержке Минпросвещения РФ.

Стоит отметить, что с 2000 года российские школьники завоевали 468 золотых медалей. Россия традиционно входит в тройку стран мира по наибольшему количеству завоёванных золотых и серебряных медалей на состязаниях по математике, астрономии, физике и химии. По итогам 2023 года из 43 золотых медалей на международных олимпиадах 34 завоевали именно россияне.

Нижегородская область также оказывает комплексную поддержку одаренным школьникам в развитии их талантов и способностей. Для этого в регионе в 2019 году открыт региональный центр "Вега", который создан в рамках федерального проекта "Успех каждого ребёнка" национального проекта "Образование".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медали Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph