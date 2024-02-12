Движение трамваев №2 и 21 восстановили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трамваи №2 и 21 вернулись на свои прежние маршруты в Нижнем Новгороде с 1 марта. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Вчера трамваи следовали по измененным маршрутам из-за проведения ремонтных работ АО "Нижегородский водоканал" в районе дома №7 по улице Ильинской.

"В настоящее время работы завершены, и трамваи вышли на свои прежние маршруты", - пояснила Чернышова.

Напомним, движение трамваев №6 "Московский вокзал – Центр Сормово" и №7 "Московский вокзал – Улица Ярошенко было приостановлено в июле 2023 года из-за реконструкции путей на сормовском кольце.

Ранее работы планировалось завершить к началу 2024 года, однако затем сроки окончания работ перенесли на март.