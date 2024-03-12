ЦИК предупредил о подготовке провокаций на выборах президента Политика

На предстоящих президентских выборах могут быть провокации, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании в инфоцентре ЦИК.

"Мы справимся. Не в первый раз и не в последний", — цитирует слова главы комиссии телеканал "360".

Она отметила, что за Россией стоит подавляющее число граждан, любящих свою страну.

Элла Памфилова добавила, что релоканты создали за границей сеть штабов по дискредитации выборов президента России. В основном такую деятельность ведут в странах Прибалтики, Польше и Германии.

По её словам, рядовые избиратели с российским гражданством за рубежом сталкиваются с беспрецедентным и циничным нарушением прав.

Также было озвучено, что избирательный процесс в России пройдёт в токсичной международной атмосфере. Уже участились случаи кибератак на ресурсы избирательной комиссии. Так, с начала президентской кампании на сайт ЦИК РФ было совершено более 12 млн хакерских атак.

К выборам в стране подготовлены более 94 тысячи избирательных участков, из них 91,4 тысячи образованы в общем порядке и 2,5 тысячи — в местах временного пребывания.

Напомним, действующий глава государства Владимир Путин 14 марта выступил с обращением к гражданам и напомнил, что завтра стартует трёхдневное голосование по выборам президента России. Он указал, что итоги выборов прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы.