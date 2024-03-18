Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода ознакомились с ходом модернизации комплекса наземного электротранспорта Общество

22 марта состоялось очередное заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству под председательством Станислава Прокоповича. Всего было рассмотрено шесть вопросов.

Депутаты ознакомились с ходом реализации концессионного соглашения по модернизации комплекса наземного электротранспорта. С докладом на эту тему выступил руководитель дирекции сопровождения проектов АО "Корпорация развития Нижегородской области" Евгений Грабовский.

В ходе реализации концессии, заключенной правительством Нижегородской области с ООО "Экологические проекты" в сентябре 2022 года, до конца 2026 года планируется закупить 170 новых трамваев, а также модернизировать трамвайную инфраструктуру – заменить 149,3 км путей, отремонтировать 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо.

В рамках работ была выполнена полная замена трамвайных путей от Мызы до улицы Терешковой, движение открыли в декабре 2023 года. Кроме того, частично была выполнена реконструкция на участке от улицы Терешковой до площади Лядова.

В марте текущего года завершили модернизацию трамвайных путей по Сормовскому кольцу. Благоустройство на участке планируется начать в апреле – при установлении подходящих погодных условий.

В 2024 году планируют завершить работы на перекрестке улиц Бекетова и Нартова. Помимо этого, в планах – выполнение работ на разворотных кольцах на площади Лядова и на участке от улицы Нартова до площади Лядова.

В апреле также начнется реконструкция трамвайных путей на городском кольце в нагорной части. В Автозаводском районе в мае планируется приступить к демонтажу путей от шестой проходной ГАЗа до улицы Малышева, а после этого – от улицы Малышева до Гнилиц.

По итогам выступления докладчика заместитель председателя постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству Герман Карачевский заострил внимание на необходимости усиления строительного контроля со стороны заказчика при выполнении работ.

В целях дополнительного мониторинга ситуации председатель постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович предложил коллегам обращаться к рассмотрению темы ежеквартально.

Во время заседания депутаты также ознакомились с работой оператора автоматизированной системы оплаты проезда "Ситикард".

Как рассказал директор компании Юрий Рябиков, у нижегородцев появилась возможность пользоваться виртуальной транспортной картой через специальное мобильное приложение. По состоянию на 1 февраля 2024 года, выпущено более 20 тысяч виртуальных карт, по которым совершено порядка 1 млн поездок. Также более доступным стало пополнение всех видов карт с помощью приложения и устройств самообслуживания банков, в отделениях "Почты России", газетных киосках и кассах метро, а также на сайтах оператора и партнеров.

"В 2023 году система оплаты проезда "Ситикард" зарегистрировала 239,6 млн. поездок в пассажирском транспорте Нижнего Новгорода. Это максимальный показатель за все время работы", – сказал Юрий Рябиков.

Повестка заседания комиссии также включала вопросы проведения ямочного ремонта дорог и нанесения дорожной разметки.

Как отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Андрей Житников, в настоящее время проводятся необходимые конкурсные процедуры. Ремонтные работы начнутся при наступлении благоприятных погодных условий. Это же касается и устранения подрядчиками выявленных дефектов на ранее отремонтированных участках дорог в рамках исполнения гарантийных обязательств.

В свою очередь, директор МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Нижнего Новгорода" Николай Мамонов сообщил, что план по нанесению разметки текущего года включает более 350 улиц. Объем запланированных работ составляет 202 тыс. кв. м.

По итогам рассмотрения вопросов члены комиссии приняли информацию к сведению.