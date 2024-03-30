Три нижегородца вышли в финал Национальной премии "Россия – страна возможностей" Общество

Фото: "Россия – страна возможностей"

Три жителя Нижегородской области дошли до финала Национальной премии "Россия -страна возможностей".

Всего на конкурс было подано 33 тысячи заявок, из которых были отобраны претенденты из 36 регионов России. Теперь финалистов ждет народное голосование, которое повлияет на рейтинг каждого.

Как сообщает организатор премии – президентская платформа "Россия - страна возможностей", поддержать финалиста может любой житель страны с 1 по 14 апреля. Проголосовать можно в мини-приложении во "Вконтакте". Отдать голос можно только за одну историю в каждой номинации. Победители станут известны после народного голосования и после завершения голосования и финальной оценки экспертов.

Всего будет 13 победителей в номинациях "Здравоохранение и медицина", "Предпринимательство", "Лидерство", "Информационные технологии и Искусственный интеллект", "Экология", "Туризм", "Спорт и уличная культура", "Наука и технологии", "Инклюзия", "Творчество и искусство", "Медиа", "Образование" и "Развитие регионов".

От Нижегородской области в финал вышли три человека. Губернатор региона Глеб Никитин призвал поддержать финалистов.

Среди трех финалистов премии из Нижегородской области – Илья Лебедев. Он представил свой проект в номинации "Информационные технологии и искусственный интеллект". История Ильи переворачивает традиционные убеждения о потенциале людей с ограниченными возможностями здоровья. Молодой человек полностью ослеп, но это не помешало ему стать руководителем целого направления в команде нижегородского губернатора. Сверхцель Ильи – доступность информационно-коммуникационных технологий для всех граждан России без исключений. Команда Ильи Лебедева контролирует модернизацию доступности сайтов госвласти Нижегородской области. Еще один трек – развитие услуг цифровой грамотности инвалидов по зрению. Уже 550 незрячих нижегородцев за счет бюджета научились пользоваться техникой и цифровыми сервисами. В этом году при поддержке губернатора Нижегородской области стартует проект по корпоративному обучению госорганов принципам простого языка общения с гражданами.

Также в число финалистов вошли Руслан Багдасарян и Яна Дьякова. Руслан Багдасарян - заслуженный мастер спорта по самбо, чемпион и призер чемпионатов России, чемпион Европы, призер чемпионата мира и обладатель Кубка мира по самбо 2014 года. Спортсмен принимает активное участие и в просветительской деятельности: он часто выступает в качестве спикера на молодежных и городских мероприятиях.

Яна Дьякова – оперная певица с колоратурным меццо-сопрано. С юных лет она исполняла взрослый репертуар. Когда появилась возможность учиться за границей, пришлось столкнуться с выбором. Девушка получила личное приглашение от французской оперной певицы Натали Дессе на обучение в Париже, кроме того ее звали в консерваторию Санта-Чечилия в Италии и в барочную академию в Германии. Но Яна выбрала Россию. Путь Яны – это не только история о музыке, но и желании внести большой вклад в культуру Родины.

Итоги премии подведут на Международной выставке-форуме "Россия". Победители получат индивидуальный пакет поддержки, медиасопровождение, возможность стать амбассадором президентской платформы "Россия – страна возможностей" и выступать спикером или экспертом на крупных федеральных мероприятиях. Также среди наград – путешествие по России и обучение в мастерской управления "Сенеж".

Напомним, старт премии дали в декабре 2023 года на выставке-форуме "Россия". Прием заявок завершился 31 января 2024 года. Принять участие в конкурсе могли стать жители России старше 18 лет, которые реализуют профессиональный и личный потенциал, вносят свой вклад в развитие страны и являются примером для других.