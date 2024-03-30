Игорь Тюрин: "Нижегородский АПК благодаря господдержке прошел путь от критического состояния 90-х до сегодняшних рекордных урожаев" Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

"90-е довели АПК до критического состояния. После крушения советской системы новая строилась «со скрипом», но постепенно принимались нужные и важные законы. Огромная проблема в отрасли была с кадрами, поэтому Законодательное Собрание Нижегородской области в 1999 году одним из первых в России приняло закон, в котором предусматривалась государственная поддержка руководителей сельхозпредприятий и специалистов. Именно он помог преодолеть кадровый голод к началу нулевых. С тех пор законодательство в этой сфере менялось, увеличивалась государственная поддержка специалистов. В 2022 году депутаты утвердили новую выплату на улучшение жилищных условий для молодых специалистов в размере 1 млн рублей, а также дали им как альтернативу право выбора на получение пособия в размере 500 тысяч рублей для специалистов, имеющих высшее образование, 400 тысяч рублей – получившим среднее образование", – заявил председатель комитета Законодательного Собрания по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.

"В 2011-м был принят закон по продовольственной безопасности Нижегородской области. В 2015 году депутаты приняли поправки, не допускающие использование средств регионального бюджета на закупку продовольствия с ГМО для бюджетных организаций. Смысл в том, чтобы население области, особенно дети, молодежь, те, кто находится в учреждениях здравоохранения, учится в образовательных организациях были обеспечены продуктами, которые не оказывают вредного воздействия на людей. Здоровье строится, прежде всего, на здоровом питании", – отметил Игорь Тюрин.

"В настоящее время аграрным комитетом выстроена уникальная система взаимодействия с правительством региона, министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области, сельхозтоваропроизводителями и образовательными организациями. Мы совместно совещаемся, думаем, что нужно сделать для агропромышленного комплекса региона, чтобы добавить дополнительную энергию развитию. И это приносит свои результаты. Нижегородская область добивается рекордных урожаев. Мы полностью себя обеспечиваем зерном, картофелем. В регионе закладываются новые сады, идет поддержка производства товарной аквакультуры, в отрасль приходят современные технологии, такие как gps-навигация, робототехника и автоматизация производства. Но нам есть над чем работать. Нужно развивать производство мяса, овощей, сохранять и воспроизводить плодородие земель, ставить задачи продолжать техническое перевооружение отрасли. Мы продолжим работу по поддержке аграрной отрасли, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона по всем видам сельскохозяйственной продукции и привлечь инвестиции. Уверен, что по итогам этого года бюджет АПК вырастет более 7 млрд рублей", – заключил председатель комитета Законодательного Собрания по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий.